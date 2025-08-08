Synerjet amplia parceria e consolida modelo Pelican 2 como líder em pulverização elétrica e autônoma no agro nacional Parceria ampliada nos EUA reflete a crescente demanda por soluções sustentáveis e de alta precisão no agronegócio brasileiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/08/2025 - 09h49 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h49 ) twitter

A Synerjet Corp., líder em soluções para aviação agrícola e executiva na América Latina, anuncia a ampliação da parceria com a fabricante Pyka para distribuição do Pelican 2 no Brasil comparado a janeiro de 2025, quando fechou seu primeiro contrato com a startup americana. A ampliação da parceria, com aumento do compromisso de compras e apoio ao cliente, formalizada recentemente nos EUA, reflete a forte demanda por esta tecnologia inovadora no mercado brasileiro. O Pelican 2, aeronave elétrica e autônoma, já está com unidades comercializadas para a safra 2026/2027, reforçando sua posição como referência em produtividade, sustentabilidade e alta precisão no agro nacional.

A aeronave, que opera sem piloto a bordo e pode realizar pulverização tanto durante o dia quanto à noite, oferece aos produtores brasileiros uma solução moderna e de baixo custo operacional para a aplicação de insumos em grandes áreas. “Já temos operações previstas para este segundo semestre com o Pelican 2 em produtores rurais das regiões de Mato Grosso e do Oeste da Bahia”, conta Mateus Dallacqua, diretor de Vendas e Inovação da Synerjet.

Para o executivo, com a ampliação das encomendas e a forte adesão do mercado brasileiro, a parceria com a Pyka se consolida como uma das mais importantes para o agronegócio. “O Pelican 2 entrega mais do que prometemos: eficiência, sustentabilidade e redução de custos para o produtor rural”, destaca.

Alta performance e autonomia total

‌



O Pelican 2 opera com tecnologia de navegação aérea 3D, radar a laser e inteligência embarcada, permitindo voos de pulverização autônomos, sem necessidade de piloto. A aeronave tem autonomia de 45 minutos por bateria e é capaz de pulverizar até 90 hectares por hora, com um tanque de 300 litros e uma faixa de aplicação de 18 metros.

“Temos casos em que a aeronave está performando mais de 90 hectares por hora. Além disso, consultorias independentes, como a Agroefetiva, têm comprovado que a faixa de aplicação do Pelican é superior a 20 metros, contra os 18 metros que a fabricante promete entregar”, conta Dallacqua.

‌



Por ser 100% elétrica, a aeronave da Pyka gera uma economia significativa de insumos e combustíveis. Um trator de pulverização terrestre, por exemplo, consome em média 1 litro de diesel por hectare aplicado. Já o Pelican 2, mesmo quando recarregado em campo com gerador, consome até 10 vezes menos diesel por hectare, além de eliminar ruídos e emissões diretas de CO₂ durante o voo.

Além disso, a aeronave autônoma reduz a compactação do solo ao substituir passagens de tratores e possibilita pulverização em horários ideais para o uso de produtos biológicos ou para o controle de pragas mais sensíveis, um ganho decisivo para culturas como soja, algodão e cana-de-açúcar.

‌



“O voo noturno tem sido um diferencial competitivo e decisivo. Ele amplia a janela de pulverização, garante condições mais favoráveis de aplicação e dobra a capacidade diária de operação. Todos os nossos clientes enxergam isso como um grande valor agregado”, reforça o diretor.

Expansão da operação e suporte contínuo

Com a expansão da parceria com a Pyka, a Synerjet já planeja a entrega das primeiras unidades para a safra 2026/2027, com a expectativa de fortalecer sua presença nos principais polos agrícolas do Brasil. Para garantir o sucesso contínuo da operação, a Synerjet conta com uma rede de suporte técnico especializada e parcerias regionais para manutenção e atendimento.

“A ampliação da parceria é um reflexo da confiança do mercado na nossa capacidade de oferecer soluções eficientes e inovadoras. O Pelican 2 representa o futuro da aviação agrícola e estamos prontos para atender à crescente demanda no Brasil e na América Latina”, conclui Dallacqua.

