Synerjet anuncia novo diretor para divisão Agro

Synerjet: novo diretor para divisão Agro (Synerjet)

A Synerjet Corp anunciou a chegada de Mateus Dallacqua para comandar uma nova área de negócios. O novo executivo vai comandar a equipe comercial da Synerjet com foco no mercado de agronegócios e traz um grande diferencial: Dallacqua atua há quase sete anos no mercado da aviação agrícola.

De acordo com o novo diretor, o potencial do mercado de aviação no agronegócio é enorme e a Synerjet se diferencia por oferecer a solução completa, ou seja, facilidade de negociação, ampla disponibilidade de aeronaves e peças, inclusive motores, hélices e estruturas, e serviços técnicos. A Synerjet tem mais de US$1.2 milhão de peças aeronáuticas em estoque, inclusive operando um Depósito Especial no Aeroporto Catarina, em São Roque (SP), com material consignado por fornecedores estrangeiros.

“Estou bastante feliz com o novo desafio e trago um profundo conhecimento do mercado e do Ipanema, aeronave que detém 60% deste nicho, e venho com um time que tem muita experiência na área também”, declara Dallacqua.

Fazem parte do novo time comercial de Dallacqua, Luis Cláudio de Campos que atuará na venda de aeronaves, e Renato Lopes, Jordan Dourado e Vicente Cornago com foco na venda de peças.

Graduado em Engenharia Mecânica pela Faculdade Politécnica de Uberlândia, o executivo tem especialização em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista. Ele começou na Embraer como engenheiro de planejamento na divisão do Ipanema, depois passou para a área de vendas e chegou a gerente de vendas e marketing, sempre no time comercial da aeronave.

Sobre a Synerjet:

A Synerjet é uma empresa de aviação que atua na venda, suporte técnico e pós-vendas de aeronaves na América Latina e Caribe. A companhia representa alguns dos mais importantes fabricantes de aviões e helicópteros. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na América Latina, a Synerjet também distribui aeronaves da Cirrus e da Leonardo, em diversos países da região, sendo revendedora premium de aviônicos da Honeywell.









