Synerjet será exclusiva das posições de aeronaves da Léman na América Latina e clientes terão acesso aos serviços de fretamento Objetivo é impulsionar novas oportunidades de negócios para ambas as empresas nos mercados da América Latina e da África Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 18h32 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Synerjet e Léman Aviation firmam parceria e vão expandir negócios na América Latina e África Divulgação Synerjet

A Synerjet Corp. assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Léman Aviation SAS, uma reconhecida companhia francesa de aviação, localizada em Épagny Metz-Tessy. O objetivo é impulsionar novas oportunidades de negócios para ambas as empresas nos mercados da América Latina, onde a Synerjet já tem grande atuação, e da África.

O memorando estabelece as diretrizes para uma cooperação estratégica. A Synerjet assumirá o papel de corretora exclusiva das posições de aeronaves da Léman Aviation na América Latina e, paralelamente, os clientes da Synerjet terão acesso exclusivo aos serviços de fretamento oferecidos pela Léman Aviation na Europa.

São destaques da parceria:

‌



- Intermediação de aeronaves: a Synerjet liderará o processo de comercialização das aeronaves da Léman Aviation na América Latina, enquanto a Léman promoverá as posições da Synerjet nos mercados africanos.

- Serviços de fretamento: Por meio dessa colaboração, a Synerjet irá ampliar suas ofertas, proporcionando aos seus clientes acesso aos serviços de fretamento premium da Léman na Europa.

‌



José Eduardo Brandão, chairman da Synerjet, comemora a colaboração: “Poderemos aumentar a oferta de serviços aos nossos clientes, agregando muito valor e facilidade de locomoção para quem precisar voar pela Europa”.

Vincent Pollet, CEO da Léman Aviation, expressou otimismo sobre a parceria: “Unir forças com a Synerjet nos permite explorar mercados estratégicos e oferecer soluções de aviação mais abrangentes. Juntos, estamos preparados para atender nossos clientes com serviços superiores e novas oportunidades”.

‌



A Synerjet Corp. se destaca pela entrega de soluções de aviação de alto padrão. A Léman Aviation, com vasta experiência em gestão de helicópteros e fretamento, soma expertise e sinergia a essa colaboração estratégica, garantindo benefícios mútuos e expansão global.

Sobre a Synerjet:

A Synerjet é uma provedora líder de soluções em aviação, especializada em vendas de aeronaves, suporte técnico e serviços pós-venda em toda a América Latina e no Caribe. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na região, a Synerjet também representa marcas renomadas como Leonardo e atua como revendedora premium da Honeywell, oferecendo um portfólio de aviônicos de alta qualidade. Com forte foco na expansão da aviação na América Latina, a Synerjet opera com presença regional, promove práticas ESG em suas localidades e funciona como um centro único para soluções de mobilidade aérea e terrestre, incluindo Movingjet e Wingcopter.

Sobre a Léman Aviation:

A Léman Aviation, uma empresa franco-suíça, é baseada em Annecy, no coração dos Alpes e a poucos minutos de Genebra, na Suíça, é especializada em operações de gerenciamento, manutenção e transportes de passageiros, bem como na venda e aquisição de helicópteros. Também organiza voos charters para clientes particulares e profissionais, e treinamento de tripulação. Adquiriu recentemente a Alpes Hélicoptères e a Alpes Maintenence, fortalecendo sua posição no mercado de serviços aéreos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.