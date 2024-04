TAAG anuncia promoção de Páscoa campanha será válida de 20 a 24 de março e o desconto poderá ser aplicado de acordo com a classe escolhida

TAAG: promoção de passagens

De 20 a 24 de março, a TAAG – Linhas Aéreas de Angola estará proporcionando uma promoção exclusiva em celebração à Páscoa, oferecendo descontos de 40% para passagens aéreas em classe econômica e "compre uma e ganhe outra" para primeira classe e classe executiva respectivamente. A iniciativa é válida para voos operados pela TAAG com exceção de Cabinda, com viagens programadas até o final de junho.

Durante o período de promoção, para compras realizadas para a primeira classe e classe executiva, a promoção será a seguinte: na compra de uma passagem, o passageiro pagará apenas as taxas do segundo bilhete, cuja viagem deverá ser na mesma classe e no mesmo dia. Ao adquirir passagens na classe econômica, é possível realizar a aplicação de até 40% de desconto.

O período da campanha acontece de 20 a 24 de março e a oferta vale para compras realizadas por meio de todos os canais TAAG, website, call center, agências de viagem e na loja da TAAG no aeroporto de Guarulhos. Os passageiros devem efetuar suas viagens até 30 de junho de 2024.

A TAAG voa para o Brasil há mais de 30 anos, atualmente, a companhia conecta o país (São Paulo) a diversos destinos na África (por meio de Angola-Luanda), com cinco frequências semanais saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Desde outubro de 2023, os passageiros brasileiros não necessitam de visto para visitar a Angola.

As informações sobre a promoção de passagens publicadas nesse texto são de responsabilidade da TAAG.

Sobre a TAAG

A TAAG - Linhas Aéreas de Angola S.A, é líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 13 internacionais. Além dos passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.