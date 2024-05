TAAG assina acordo para gestão de frota e manutenção de motores com a RTX Pratt & Whitney Canada para 13 motores PW150A Os turboélices PW150A equipam as seis aeronaves modelo Dash 8-400 da TAAG Linhas Aéreas de Angola

Alto contraste

A+

A-

TAAG: acordo para gestão de frota e manutenção de motores com a RTX Pratt & Whitney Canada (TAAG)

A TAAG Linhas Aéreas de Angola assinou um acordo de manutenção de motores, válido por seis anos, com a Pratt & Whitney Canada para os 13 motores PW150A e com um motor sobressalente mantido em inventário, que equipam a frota de aeronaves turboélices modelos Dash 8-400. O acordo consiste em um Programa de Gestão de Frotas (FMP™), que permite à Pratt e Whitney customizar a sua oferta para atender ao contexto operacional específico da TAAG.

“A TAAG é uma companhia aérea que desempenha um papel-chave em nível nacional e internacional, servindo não só a Angola”, afirma Irene Makris, vice-presidente de Vendas e Marketing da Pratt & Whitney Canada. “As companhias aéreas que fornecem conectividade regional como a TAAG, desempenham um papel vital ao facilitar a mobilidade de passageiros para os grandes centros urbanos e destinos internacionais. Consequentemente, a confiabilidade da frota de aeronaves Dash 8-400 da TAAG desempenha um papel crítico em manter todo o ecossistema operando de forma eficiente e sustentável. Ter a manutenção dos motores da frota assegurada pelo fabricante/OEM ajuda a garantir os melhores índices de disponibilidade e gestão da performance do motor.”

“Com uma capacidade de cerca de 75 passageiros, elevada eficiência de combustível e confiabilidade geral, a aeronave Dash 8-400 equipada com o motor PW150A se adequa perfeitamente às necessidades”, atesta Nelson de Oliveira, PCE da TAAG. “O programa FMP da Pratt & Whitney Canada é funcional para a TAAG, sendo que confiamos na experiência comprovada do fabricante/OEM do motor, para garantir a máxima produtividade e eficiência dos nossos motores PW150A.”

Os FMPs são soluções flexíveis e adicionam valor à gestão e planeamento da manutenção. Globalmente o programa reduz os custos operacionais, simplifica a gestão das operações da frota e tem a valia de ser customizado e adaptado para atender aos requisitos exclusivos das companhias aéreas. Os FMPs da Pratt & Whitney Canada permitem que os clientes se concentrem no seu negócio principal e eliminem despesas e desafios de logística relacionada à manutenção.

Publicidade

O pacote FMP adquirido pela TAAG inclui a tecnologia de análise de combustível da Pratt & Whitney, a solução de diagnóstico e prognóstico FAST™, que registra, analisa e envia, de forma wireless, toda a inteligência de dados de voo, imediatamente após se desligar o motor.

A família de motores PW100/PW150 alimenta 90% das aeronaves turboélices de alcance regional, de 30 a 90 passageiros, que operam na atualidade. Esses motores turboélices consomem entre 25% e 40% menos combustível e produzem 50% menos emissões de CO2 do que os jatos regionais de tamanho semelhante. Os motores oferecem às companhias aéreas os melhores custos de ciclo de vida e ajudam a sustentar o valor de uma aeronave. Em 2024, a família de motores PW100/PW150 comemora o 40º aniversário da sua entrada em serviço.

Publicidade

Saiba mais sobre a Pratt & Whitney aqui.

Sobre a Pratt & Whitney

Publicidade

A Pratt & Whitney é líder mundial no design, fabricação e manutenção de motores de aeronaves e unidades auxiliares de potência.

Sobre a RTX

Com mais de 185.000 colaboradores no mundo, a RTX utiliza a tecnologia e a ciência para redefinir como nos conectamos e protegemos o mundo. Por meio de empresas líderes do setor – a Collins Aerospace, Pratt e Whitney e Raytheon – a empresa colabora para dinamizar a aviação, projetando sistemas integrados de defesa e desenvolvendo soluções de tecnologia e fabricação de última geração para ajudar os clientes a enfrentar seus desafios mais críticos. A companhia, com um registo de vendas de US$ 69 bilhões em 2023, tem sede em Arlington, na Virgínia.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 13 destinos internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente transporte de carga um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho na sua história, serviço e foco na melhoria contínua.