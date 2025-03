TAAG expande frota com a chegada da segunda aeronave Airbus A220-300 A segunda aeronave A220-300 da TAAG Linhas Aéreas de Angola tem a designação D2-TAF e ‘Longa’ como nome de batismo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 19h19 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h19 ) twitter

TAAG: Airbus A220-300 Divulgação

No âmbito do seu plano estratégico para o período 2024-2029 e do programa de expansão de frota, a TAAG Linhas Aéreas de Angola acaba de incorporar a sua segunda aeronave modelo Airbus A220-300. O novo equipamento aterrou em solo angolano na última sexta-feira, 14 de março, no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O reforço da frota e a incorporação de aeronaves modernas de última geração estão alinhados com os pilares estratégicos da companhia: Excelência Operacional, Superioridade Comercial e Oferta de Conectividade. Este é, igualmente, um progresso significativo para a qualidade do serviço prestado aos clientes e passageiros.

A aeronave A220-300 vai assegurar as ligações domésticas e regionais, atendendo à crescente demanda do tráfego e aos indicadores de procura de mercado. Os passageiros da TAAG serão beneficiados por um elevado grau de conforto, comodidade, espaço na cabine e uma melhoria geral na experiência de voo. A configuração do Airbus A220-300 da TAAG permite acomodar um total de 137 passageiros (12 em classe executiva, 35 em classe premium economy e 90 em classe econômica). Esta aeronave se destaca pela sua eficiência, com uma economia de consumo de combustível da ordem de 25%, baixa poluição sonora e redução das emissões de gases nocivos ao ambiente, em comparação com a geração anterior de aeronaves.

O reforço da frota da TAAG é uma clara evidência do caminho de modernização e crescimento da companhia, que passará a contar com uma frota mais versátil e maior disponibilidade de aeronaves para atender à demanda de passageiros e clientes.

Com isso, a TAAG passa a contar com um total de 24 aeronaves de passageiros, incluindo oito Boeing 777, sete Boeing 737-700, seis Dash-8 Q400, um Boeing 787-9 Dreamliner e agora dois Airbus A220-300.

