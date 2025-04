TAAG expande operações de carga na América do Sul com acordo estratégico com a Avianca Airlines O acordo foi firmado nesta quinta-feira em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 17h58 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TAAG e a AVIANCA: parceria estratégica no setor de transporte de carga aérea Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola e a companhia sul-americana AVIANCA Airlines, firmaram uma parceria estratégica no setor de transporte de carga aérea nesta quinta-feira (24). O acordo, um Special Prorate Agreement (SPA), visa expandir significativamente o alcance dos serviços de ambas as companhias, possibilitando a abertura de novos mercados, o desenvolvimento de negócios e a partilha das redes de destinos de carga entre os parceiros, com condições e tarifas preferenciais.

O acordo permitirá à TAAG ampliar a sua presença em mercados estratégicos da América do Sul, oferecendo aos clientes e grupos industriais da Europa e África acesso a rotas além de São Paulo (GRU) – Brasil, incluindo destinos como Bogotá (BOG) – Colômbia, Santiago (SCL) – Chile, Lima (LIM) – Peru, Montevidéu (MVD) – Uruguai e Quito (UIO) – Equador.

‌



Simultaneamente, a AVIANCA passa a ter acesso privilegiado ao mercado africano, nomeadamente às cidades de Luanda (Angola), Joanesburgo e Cidade do Cabo (África do Sul), Lagos (Nigéria), Libreville (Gabão), Kinshasa (República Democrática do Congo), Brazzaville (República do Congo) e Nairóbi (Quénia), através da rede de carga da TAAG.

‌



A parceria entre a TAAG e a AVIANCA foi formalizada e ratificada por representantes de ambas as companhias, durante uma cerimônia simbólica realizada em São Paulo. O acordo abrange diversas tipologias de carga, com destaque para produtos perecíveis provenientes da América do Sul e maquinaria oriunda da União Europeia.

‌



“Este acordo de SPA representa um passo fundamental na nossa estratégia de expansão internacional. São Paulo se consolida como um hub estratégico de entrada da TAAG na América do Sul, abrindo novos mercados e destinos para a nossa força de vendas. Esta é uma parceria benéfica para ambas as companhias, e acreditamos que trará um impacto positivo nos nossos resultados em 2025”, destaca Nelson Rodrigues de Oliveira, presidente da comissão executiva da TAAG.

“Estamos muito satisfeitos em elevar a nossa proposta de valor, ao expandir os nossos serviços, proporcionando novos destinos para a nossa carteira de clientes. Este acordo vem reforçar o nosso compromisso de servir com excelência e nos posicionar como um parceiro de confiança para os stakeholders da região”, afirma Eduardo Arenas, diretor de Transformação e Alianças da Avianca Cargo.

Este acordo histórico de codeshare representa um avanço significativo na integração das redes de transporte de carga aérea transcontinental, unindo África e as Américas. A iniciativa fortalece as cadeias logísticas e promove a facilitação das importações e exportações em nível internacional.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.