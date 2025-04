TAAG investe na recuperação da frota com o apoio de técnicos angolanos Aeronave Boeing 777-200 D2-TED já opera e realiza serviços internacionais conforme a programação geral de voos da TAAG Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 18h22 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h22 ) twitter

Aeronave Boeing 777-200 D2-TED Divulgação TAAG

No âmbito do seu plano de recuperação da frota e incremento de aeronaves em serviço para o transporte de passageiros, a TAAG Linhas Aéreas de Angola, através das valências do seu Capital Humano, nomeadamente os seus engenheiros e técnicos de manutenção, completou recentemente os trabalhos de restauração da aeronave Boeing 777-200, matrícula D2-TED, que se encontrava inoperante desde 2020, devido à pandemia de Covid-19. A aeronave já foi reintegrada à programação geral de voos, o que incrementa a disponibilidade de aeronaves para as conexões internacionais da Companhia.

Destaca-se a capacidade técnica e a valorização das competências do conteúdo local, uma vez que os trabalhos de restauração do interior e dos assentos, recuperação de componentes e preservação de funcionalidades críticas da aeronave foram realizados no País por técnicos angolanos da Companhia. A dinâmica de recuperação e manutenção das aeronaves é contínua, especialmente nos equipamentos de maior antiguidade, com a TAAG a elevar progressivamente a disponibilidade de aeronaves para a realização de serviços domésticos, regionais e internacionais.

A TAAG reafirma o seu compromisso em continuar a apostar na melhoria do serviço ao cliente, disponibilizando cada vez mais recursos para reforçar a conectividade de Angola.

