TAAG lança primeira rota de carga para Nairóbi e reforça conectividade na África Oriental Rota representa um passo estratégico na expansão da companhia no continente africano Luiz Fara Monteiro 30/04/2025 - 18h35

TAAG: expansão das operações de carga Divulgação

A TAAG Linhas Aéreas de Angola continua a consolidar a sua presença no setor de carga aérea em nível internacional, com o lançamento de uma nova rota de transporte de mercadorias para Nairóbi, no Quênia. O voo inaugural foi realizado nesta quarta-feira, 30 de abril, representando um passo estratégico na expansão da companhia no continente africano.

O novo serviço de carga na rota LAD–NBO (Luanda–Nairóbi) terá frequência semanal, às quartas-feiras, com prioridade para o transporte de flores. A TAAG pretende aproveitar o elevado potencial do Quênia, reconhecido como um dos maiores exportadores mundiais no setor da floricultura. Cada voo terá uma capacidade de carga estimada em 18.000 kg, com a possibilidade de transportar entre 1 e 2 milhões de kg por ano.

“A partir de Nairóbi, esperamos transportar um volume significativo de flores e outros produtos perecíveis para Angola e demais destinos atendidos pela TAAG. Esta nova rota criará oportunidades comerciais relevantes e reforçará a nossa rede de carga no continente africano”, afirma David Ambridge, diretor de Carga e Correio da TAAG.

‌



A operação faz parte do plano de expansão da companhia, que visa aproveitar o hub estratégico de Nairóbi, na África Oriental, para estabelecer novas ligações com os Emirados Árabes Unidos e a Índia. Paralelamente, a TAAG pretende oferecer uma alternativa logística adicional aos exportadores de flores do Quênia, facilitando o acesso ao mercado europeu por meio do hub de Luanda, que vem sendo progressivamente fortalecido pela companhia.

Impacto econômico e parcerias

‌



Para assegurar uma operação eficiente e integrada, a TAAG estabeleceu parcerias estratégicas com importantes players internacionais especializados no setor de carga e com forte presença no mercado queniano, entre eles a Aerospeed Express, a Mitchell Cotts e a Tradewinds. Estas entidades dispõem de modernas infraestruturas no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta e de uma ampla rede de agentes, contribuindo para a eficiência da cadeia logística.

Além disso, a TAAG tem promovido encontros entre exportadores de flores do Quênia e compradores angolanos, com o objetivo de facilitar uma ponte comercial eficaz e incentivar a participação ativa de empresários nacionais.

‌



Ressalta-se que a introdução da nova rota de carga contribuirá significativamente para o aumento das trocas comerciais entre Angola e o Quênia, beneficiando tanto os exportadores quenianos quanto os importadores angolanos.

Fortalecimento da competitividade da TAAG no mercado africano

A expansão das operações de carga da TAAG está alinhada com os esforços para transformar Luanda e a região de Icolo e Bengo num hub regional de transporte aéreo, aproveitando ao máximo o potencial do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que atualmente dispõe de uma capacidade anual de 120.000 toneladas. Esta iniciativa também contribui diretamente para os objetivos do Acordo de Comércio Livre Continental Africano (AfCFTA), promovendo uma maior integração comercial entre os países do continente.

Com esta nova rota de carga e os planos de expansão já definidos, a TAAG reafirma o seu compromisso com o crescimento sustentável e com a modernização do setor de transporte aéreo de mercadorias em Angola e em toda a África.

A companhia projeta ainda ampliar as suas operações de carga em 2025, com novas ligações para cidades estratégicas como Libreville (LBV), Kinshasa (FIH), Harare (HRE), Lusaka (LUN) e Acra (ACC), reforçando assim a sua presença no mercado africano.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 13 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

