TAAG lança promoção com descontos de até 30% para viagens até junho de 2026 Os bilhetes promocionais estarão disponíveis para compra entre 22 e 27 de julho de 2025 Luiz Fara Monteiro 23/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h59 )

TAAG: descontos na tarifa Divulgação

A TAAG Linhas Aéreas de Angola anuncia uma nova promoção oferecendo descontos de até 30% em passagens aéreas para voos operados pela companhia. A oferta é válida para bilhetes emitidos entre os dias 22 e 27 de julho de 2025, exclusivamente por meio do site oficial da companhia.

Durante o período promocional, estarão disponíveis tarifas com desconto nas classes Econômica, Executiva e Primeira Classe. Na Classe Econômica, os descontos são de até 30% em todas as rotas domésticas (exceto Cabinda), regionais e internacionais, exclusivamente em voos operados pela TAAG (excluindo voos em codeshare). Nas classes Executiva e Primeira Classe, os descontos também chegam a 30% para as mesmas rotas, com exceção dos voos entre Luanda e São Paulo (SAO), nos quais será aplicado um desconto especial de até 10%.

A promoção contempla viagens realizadas entre 8 de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026, sendo necessário que todos os trajetos estejam concluídos até esta data. A permanência máxima permitida por bilhete é de 2 meses.

Partindo do Brasil, a TAAG viaja para oito cidades do continente africano a partir de Luanda: Cidade do Cabo e Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Ponta Negra (República do Congo) e Lagos (Nigéria). Além disso, a companhia também faz conexão com o continente europeu, por meio de Lisboa, em Portugal.

‌



Além de oferecer serviços para diversos destinos do continente africano, os passageiros podem aproveitar a conexão em Luanda para conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pelo fato de cidadãos brasileiros serem isentos de visto para visitar Angola por até 90 dias.

Atualmente, os seus voos partem quatro vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Luanda, capital de Angola, às segundas, quartas, sextas e domingos.

‌



As informações sobre a promoção são de responsabilidade da TAAG.

‌



