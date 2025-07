TAAG oferece 20 tipos de refeições especiais em voos internacionais, sem custo extra Opções atendem a restrições alimentares, religiosas e preferências específicas; solicitação deve ser feita com 48 horas de antecedência na Central de Reservas da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/07/2025 - 15h51 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Linhas Aéreas de Angola: 20 tipos de refeições especiais em voos internacionais Divulgação TAAG

Viajar de avião pode ser uma experiência ainda mais confortável quando a companhia aérea se preocupa com os detalhes, ainda mais em voos internacionais, como o que vai ao prato dos passageiros. A TAAG Linhas Aéreas de Angola, que opera voos internacionais para diversos destinos, oferece um cardápio com 20 opções de refeições especiais, pensadas para atender diferentes perfis alimentares, restrições médicas e tradições religiosas.

As solicitações devem ser feitas com no mínimo 48 horas de antecedência, diretamente na Central de Reservas da companhia. Entre as opções, há pratos voltados a dietas vegetarianas, veganas, infantis, para pessoas com intolerância a glúten ou lactose, além de refeições muçulmanas e hindus.

A TAAG Linhas Aéreas de Angola se firma como uma das principais opções para quem busca conectar o Brasil à África, destacando-se por seu compromisso com a segurança, o conforto e a qualidade no atendimento. Com mais de 30 anos de presença no Brasil, a companhia opera também para destinos importantes na Europa e América.

Os bilhetes podem ser adquiridos nos canais de vendas habituais: lojas, call center, website e agências de viagens parceiras da TAAG. Além disso, a companhia oferece a opção de parcelamento em até 4x sem juros em todos os voos com origem no Brasil. Essa opção está disponível exclusivamente para compras realizadas em agências de viagens.

‌



Atualmente, os voos da companhia partem quatro vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Luanda, em Angola, às segundas, quartas, sextas e domingos. Além disso, os passageiros têm a opção de conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pela isenção de visto para cidadãos brasileiros, que podem permanecer no país por até 90 dias.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.