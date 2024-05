TAAG promove destinos domésticos e regionais na 7ª edição da Bolsa Internacional de Turismo de Angola

Alto contraste

Dando seguimento ao reforço e posicionamento da marca no mercado nacional e internacional, a TAAG - Linhas Aéreas de Angola está presente na 7ª edição da Bolsa Internacional de Turismo de Angola, uma plataforma de intercâmbio que está entre os principais agentes do setor turístico, com oportunidades de negócios capazes de fomentar, potencializar o turismo nacional e promover Angola.

Durante o evento, que aconteceu de 2 a 4 de maio, na província da Huíla, a TAAG divulgou Angola e os seus destinos domésticos, regionais e internacionais junto aos expositores e visitantes de diversas partes do mundo, reunindo parceiros e fornecedores estratégicos e recolhendo dados sobre a dinâmica do setor da aviação em nível internacional e sobre as tendências da indústria.

O estande TAAG na BITUR 2024 esteve projetado para várias atividades de interação com os visitantes, visando à exposição e divulgação dos produtos e serviços da companhia, networking, parcerias e visibilidade da marca.

Além disso, a TAAG realizou uma palestra com o tema ‘Articulação Multissetorial para o Desenvolvimento Harmonioso do Turismo’.

A BITUR é uma iniciativa do Ministério da Cultura e Turismo, uma plataforma de negócios e de grande atração para uma audiência com elevado interesse em viagens por motivos de turismo ou corporativo. A sétima edição foi sobre o tema “O Turismo como fator de desenvolvimento para a diversificação da economia de Angola”.

Sobre a TAAG

TAAG – Angola Airlines – foi fundada em 1938 e está baseada em Luanda, capital de Angola. Por mais de 80 anos, a companhia aérea conectar os angolanos por meio de destinos domésticos e internacionais. A TAAG é líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 13 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho na sua história, serviço e foco na melhoria contínua.