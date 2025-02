TAAG recebe em Luanda a primeira aeronave Boeing 787-9 Dreamliner da sua frota Companhia recebe a primeira de quatro aeronaves modelo 787 Dreamliner, encomendadas à Boeing Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/02/2025 - 10h35 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h35 ) twitter

Aeronave recebeu a tradicional saudação da aviação em Luanda Divulgação TAAG

Enquadrada em seu plano estratégico 2024-2029, com ênfase no programa de expansão e modernização da frota, a TAAG Linhas Aéreas de Angola recebeu em Luanda a primeira de quatro aeronaves modelo 787 Dreamliner, encomendadas ao fabricante Boeing. A cerimônia de apresentação da aeronave ocorreu no Novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto e contou com a presença de convidados institucionais, representações diplomáticas, entidades do ecossistema da aviação civil, parceiros, clientes corporativos, entre outros convidados.

A aeronave Boeing 787-9 Dreamliner, já decorada com o novo branding da TAAG, vai garantir as ligações intercontinentais da companhia, oferecendo maior versatilidade e disponibilidade de aeronaves na operação. Além disso, atenderá à crescente demanda do tráfego e aos indicadores de procura por parte de passageiros e clientes.

A configuração do Boeing 787-9 da TAAG tem capacidade para 313 passageiros, sendo 16 em classe executiva e 297 distribuídos entre classe econômica e econômica premium. A aeronave oferece diversas vantagens, como maior eficiência no consumo de combustível, maior conforto e espaço na cabine para os passageiros, 70 m³ de volume total de carga, além de redução de poluição sonora e emissões prejudiciais ao meio ambiente.

O Boeing 787-9 Dreamliner, junto às entregas previstas para este ano de aeronaves widebody (fuselagem larga) previamente encomendadas, impulsionará os planos de modernização da frota da TAAG. Isso fortalecerá sua operação internacional de longo curso, atraindo mais viajantes, investidores e promovendo trocas comerciais mais dinâmicas para Angola.

‌



“A entrega do Boeing 787-9 é um passo fundamental na nossa estratégia de modernização da frota da TAAG”, afirmou Nelson Rodrigues de Oliveira, PCE da TAAG Linhas Aéreas de Angola. “Este avião traz a eficiência e a versatilidade necessárias para atender às crescentes exigências do mercado, substituir nossa frota de aviões de fuselagem larga com mais antiguidade e proporcionar uma experiência a bordo de classe mundial aos nossos passageiros.”

“O B787 Dreamliner vai complementar a frota de aeronaves Boeing 737 e 777 da TAAG, à medida que continuamos a apoiar a companhia aérea em sua missão de conectar pessoas e lugares ao redor do mundo”, disse Anbessie Yitbarek, vice-presidente da Boeing Commercial Sales para África. “Nossa parceria de 50 anos com a TAAG Angola Airlines foi construída com base na confiança e em objetivos compartilhados, e juntos esperamos muitos mais anos de colaboração e inovação bem-sucedidas ”.

‌



‌



