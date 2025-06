TAM AE e suas representadas participam do Catarina Aviation Show 2025 e apresentam suas soluções em aviação executiva Empresa está presente no evento com o Cessna Citation Longitude, o maior jato da família Citation, além de um Cessna Citation CJ3+ e um Bell 429 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h38 ) twitter

TAM Aviação Executiva: mercado em expansão Paul Bowen via TAM Aviação Executiva

A TAM Aviação Executiva – ao lado de suas representadas no Brasil, Textron Aviation, Bell e FlightSafety - marca presença no Catarina Aviation Show, que acontece de 5 a 7 de junho de 2025, no Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque, São Paulo.

A empresa, que possui o maior portfólio de aeronaves executivas no Brasil, leva para o evento alguns dos principais modelos que comercializa: o Citation Longitude, o modelo de destaque da família de jatos executivos Cessna Citation, que combina excelente alcance, desempenho e conforto, com a cabine super midsize mais silenciosa do mundo; o Cessna Citation CJ3+, projetado para oferecer eficiência, confiabilidade e luxo; e o Bell 429, o helicóptero biturbina com a maior cabine de passageiros da categoria.

A participação da empresa no Catarina acontece em um momento positivo, com o mercado em expansão na região. Segundo Leonardo Fiuza, presidente da TAM AE, a boa fase também é sentida na empresa, mas traz com ela o desafio de manter-se competitivo. “A aviação executiva vive, de fato, um momento muito bom. O que temos observado é um mercado cada vez mais maduro e experiente, disposto a fechar bons negócios. Nesse cenário, saem na frente as empresas que entregam excelência em produtos e serviços. E nós temos a satisfação de oferecer soluções completas e de qualidade, seja por meio de aeronaves produzidas por algumas das mais renomadas fabricantes do mundo e que são nossas parceiras há anos, seja por meio de serviços que agregam conveniência ao dia a dia do cliente e atendem às reais necessidades do setor”.

Além de expor algumas das aeronaves que comercializa, a TAM AE traz para o evento outras soluções que compõem seu portfólio de produtos e serviços: Venda de Treinamentos, Serviços Aéreos (atendimento aeroportuário, hangaragem, fretamento, gerenciamento de aeronaves e traslado) e Centro de Serviços (soluções em motores, aviônicos, upgrades, venda de peças e personalização de aeronaves).

‌



Para mais informações sobre os modelos expostos no Catarina Aviation Show, acesse:

Cessna Citation Longitude - Link

‌



Cessna Citation CJ3+ - Link

Bell 429 - Link

‌



TAM AE no Catarina Aviation Show

Data: 5 a 7 de junho

5 e 6 de junho: das 11h às 19h.

7 de junho: das 10h às 17h.

Estande E17

Local: Catarina – Aeroporto Executivo Internacional - Rod. Pres. Castello Branco, km 62, São Roque, SP.

Sobre a TAM Aviação Executiva

Número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron Aviation no mundo. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.

