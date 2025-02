TAM AE, em parceria com o SENAI SP, promove cursos de capacitação no seu Centro de Serviços, em Jundiaí Serão ministrados cursos na área de motores e aviônicos, visando a capacitação de novos colaboradores da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 18h59 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h59 ) twitter

TAM AE e SENAI SP: cursos de capacitação Divulgação

A TAM Aviação Executiva, em parceria com o SENAI SP, promove, a partir deste mês, cursos de capacitação em Motores GMP (motores de aviação geral, hélices, rotores e sistemas de grupos motopropulsores) e Aviônicos (técnico em manutenção aeronáutica), no seu Centro de Serviços em Jundiaí, o maior e mais gabaritado do segmento na América Latina.

Duas carretas móveis, equipadas com o que há de mais avançado em instrução e com todos os recursos para aulas teóricas e práticas, estão na unidade da TAM em Jundiaí, onde são oferecidos diversos serviços e soluções em manutenção, upgrades e revitalização e aeronaves. O objetivo dessa ação é auxiliar na capacitação dos novos colaboradores da empresa, ampliando a disponibilidade de mão de obra qualificada.

Os serviços em motores e aviônicos são alguns dos mais realizados pela TAM AE. Por isso, a importância de os novos colaboradores terem a capacitação técnica necessária para atuarem nas áreas e atividades relacionadas.

“Está no DNA da TAM AE a preocupação em oferecer serviços modernos com qualidade e com segurança operacional aos nossos clientes. Em Jundiaí não seria diferente, por sermos uma das principais empresas empregadoras da região, temos a demanda por profissionais qualificados; por isso, estamos investindo em capacitação para os novos colaboradores. Com esses cursos, eles estarão aptos a integrar nossa equipe de técnicos, engenheiros e especialistas altamente capacitados, treinados continuamente tanto no Brasil quanto no exterior”, destaca Wellington Amorim, diretor do Centro de Serviços da TAM Aviação Executiva.

‌



“O desenvolvimento de pessoas é uma prioridade para nós. Formar mão de obra qualificada exige investimento contínuo, e acreditamos que oferecer capacitação desde o início da jornada profissional é essencial para garantir a excelência e a segurança dos nossos serviços. Com essa iniciativa, reforçamos nosso compromisso em preparar os colaboradores para os desafios do setor e contribuir ativamente para o futuro da aviação executiva”, cita Roberto Salinas, diretor de Gente, Cultura e Liderança da TAM Aviação Executiva.

Aviônicos e motores, duas das principais soluções atendidas pela TAM Aviação Executiva

‌



Saiba mais sobre o Centro de Serviços da TAM Aviação Executiva em Jundiaí

Com mais de duas décadas de atuação e uma área de 20 mil m², o Centro de Serviços da TAM AE é o maior homologado pela Textron Aviation fora dos Estados Unidos e conta com diversas certificações, entre elas, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil); da norte-americana FAA (Federal Aviation Administration); da chilena DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil); da ANAC Argentina (Administración Nacional de Aviación Civil); e da paraguaia DINAC (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil); além da homologação dos órgãos das Forças Armadas (Força Aérea Brasileira, Exército e Marinha).

‌



Para realizar os serviços, Jundiaí possui uma grande quantidade de peças de reposição em estoque (mais de 7.000 Part Numbers diferentes) e um depósito especial alfandegário, que permite a importação de peças de aeronaves da Textron Aviation, componentes e motores de vários OEMs com agilidade e menor custo, além de equipes de compras internacionais e logística que gerenciam as importações e AOGs, resultando em menor tempo de indisponibilidade de aeronave.

Modernização e investimentos

Nos últimos dois anos, a TAM AE fez diversos investimentos em modernização e inovação. Entre eles, em 2023, um contrato com a Pratt & Whitney, como Designated Maintenance Facility (DMF) e parte da rede global de serviços da Pratt & Whitney Canada, que permite a empresa realizar a manutenção de uma ampla variedade de motores P&WC no Brasil. Vale destacar que a empresa também é Designated Maintenance da Williams International, uma das mais importantes fabricantes de motores para a aviação no mundo.

Houve ainda a modernização da cabine de pintura, que atualmente pode atender todas as aeronaves a pistão das marcas Cessna e Beechcraft; turbo-hélices das linhas Caravan e King Air; além de todos os jatos da família Citation e diversos modelos de grande porte de outros fabricantes. O espaço possui um laboratório para a preparação minuciosa das tintas; o sistema Virtek Iris™ 3D, no qual é possível projetar em 3D as faixas na fuselagem da aeronave, eliminando o processo de mascaramento e acelerando o trabalho de pintura em até quatro vezes; e um eficiente sistema de exaustão, com alta filtragem de partículas que são expelidas, reduzindo assim o impacto ambiental.

Outra novidade foi o anúncio de uma nova parceria com a empresa austríaca F/LIST, fornecedora global de interiores de luxo na aviação. As empresas trabalharão juntas, provendo ao mercado brasileiro o que há de mais moderno em acabamento, mobiliário e design de interiores para aeronaves executivas.

Sobre a TAM Aviação Executiva

Número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron no mundo. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves

