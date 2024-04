TAM AE leva para Agrishow 2024 aeronaves executivas que se tornaram tendência no agro

Alto contraste

TAM AE: aeronaves executivas que se tornaram tendência no agro (TAM Aviação Executiva)

A TAM Aviação Executiva participará, pela 16ª vez, do maior evento de agronegócio da América Latina – a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow) –, e levará para Ribeirão Preto soluções do seu portfólio que são verdadeiras aliadas do setor, incluindo aeronaves que se tornaram tendência no agro.

Em seu espaço na feira estarão expostos dois modelos: um turbo-hélice Cessna Grand Caravan EX e um monomotor Cessna 206 Turbo Stationair, duas das aeronaves mais apreciadas pelo segmento e fabricadas pela Textron Aviation, a quem a TAM AE representa com exclusividade no Brasil há 42 anos.

Outras quatro aeronaves estarão no aeroporto de Ribeirão Preto, onde ficarão em exposição e farão voos demonstração: um Cessna Grand Caravan EX e um jato Cessna Citation M2 Gen2; um helicóptero modelo 505 da Bell, a qual a TAM AE também representa no Brasil com exclusividade; além de um Beechcraft King Air 360, um dos modelos mais entregues para o agronegócio, fabricado pela Textron Aviation e representada pela TAM Aviação executiva desde 2016.

Com mais de 60 anos de atuação no Brasil, a TAM AE desponta como uma das principais fornecedoras de aeronaves e serviços em aviação executiva para o agronegócio. Nos últimos dois anos, 43% das aeronaves vendidas pela empresa foram direcionadas para o setor. Além disso, uma parcela relevante dos serviços de manutenção e venda de peças registradas pela empresa têm como destino o agro, o que reforça seu compromisso contínuo de oferecer soluções adequadas aos profissionais do campo e atuar como uma grande parceira do setor.

Recentemente, a empresa lançou uma campanha focada no segmento. Com a assinatura “fazer o agro voar mais alto faz parte do nosso negócio”, a companhia quer mostrar como as soluções em aviação executiva podem alavancar negócios e levar eficiência e produtividade ao setor que mais cresce no Brasil – de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o agronegócio sozinho foi responsável por 25% do PIB do país no último ano.

“O evento é um dos mais importantes da nossa agenda pelos bons negócios que nos proporcionam. É uma excelente oportunidade para encontrarmos os empresários do agro e apresentar as máquinas mais apropriadas para as operações e capazes de alavancar ainda mais os seus negócios. Durante a feira, nossos clientes têm a possibilidade de conhecer as melhores soluções em aviação executiva para o setor que move o país”, explica Leonardo Fiuza, presidente da TAM Aviação Executiva.

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.

