TAM Aviação Executiva destaca investimentos na LABACE 2025 Empresa exibe oito aeronaves, com destaque para o Cessna SkyCourier e lança novos serviços personalizados Luiz Fara Monteiro 01/08/2025 - 15h00

Empresa reforça presença como maior expositor pela 8ª vez consecutiva Divulgação TAM AE

A TAM Aviação Executiva, representante autorizada de vendas no Brasil da Textron Aviation Inc. e da Bell Textron Inc., também da FlightSafety, a número um em treinamentos no mundo, participa da LABACE 2025 como a maior expositora do evento pelo 8º ano consecutivo e leva pela primeira vez ao evento o modelo Cessna SkyCourier. A principal feira do segmento na América Latina, que acontece entre os dias 5 e 7 de agosto, será realizada pela primeira vez no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

A empresa chega ao evento embalada pelo momento positivo do mercado de aviação executiva no país, que é responsável pela segunda maior frota de aeronaves gerais do mundo, atrás somente dos EUA. De acordo com a ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), em 2024 o setor alcançou a marca de 10,8 mil aeronaves, tendo um crescimento de 7% em relação a 2023.

A demanda por aeronaves executivas continua aquecida, e as posições, disputadas globalmente, têm tido cada vez mais como destino os céus brasileiros. Para se ter uma ideia, a TAM Aviação Executiva fechou o ano de 2024 como a maior representante mundial de vendas de turbo-hélices Cessna e Beechcraft, além de jatos executivos Cessna Citation – pela terceira vez consecutiva –, tendo sido eleita tricampeã em venda de helicópteros Bell no mundo, também referente a 2024.

De acordo com Leonardo Fiuza, presidente da TAM Aviação Executiva, estar presente em um evento com a dimensão da LABACE ajuda a movimentar os negócios como um todo. “É, sem dúvida, a maior e mais importante feira do setor e a que traz mais oportunidades reais de negócio. Além disso, a LABACE nos permite estreitar relacionamento com clientes, que podem ver as nossas novidades, ter acesso ao nosso portfólio de produtos e serviços e observar de perto os investimentos que fazemos constantemente para melhor atendê-los.”

Nesta edição, a TAM AE estará com oito aeronaves em exposição, sendo três turbo-hélices: Cessna SkyCourier – a novidade do evento – que estará pela primeira vez na LABACE, Cessna Grand Caravan EX e Beechcraft King Air 260; três jatos executivos: Cessna Citation CJ4 Gen2, Cessna Citation M2 Gen2 e Citation Latitude; e dois modelos em asa rotativa: Bell 505 e Bell 429. Além disso, a empresa trará para o evento soluções em produtos e serviços que compõem seu portfólio, o maior do segmento no país.

INVESTIMENTOS

Visando proporcionar a melhor experiência aos seus clientes, a TAM AE continua investindo fortemente em infraestrutura. A empresa está concluindo uma ampla modernização de sua Base no Aeroporto de Congonhas, com novos espaços dedicados ao atendimento de tripulantes, Sala VIP para clientes totalmente reformulada e hangares restaurados, marcando a nova fase da aviação executiva no principal aeroporto da cidade. A empresa também investe continuamente em equipamentos, treinamento e pessoas, reforçando seu compromisso com a qualidade em todos os seus espectros de atuação.

NOVO DESIGN CENTER

Outra novidade é o anúncio da inauguração do Design Center TAM AE, no Centro de Serviços da empresa, em Jundiaí, São Paulo. O espaço, moderno e totalmente preparado para apoiar o cliente na hora de definir como será o projeto de personalização da sua aeronave, foi apresentado em primeira mão aos visitantes na TAM Conference (a convenção de operadores da TAM AE, realizada no mês de junho) e agora entra em operação completa.

No local há uma consultoria técnica e estética especializada exclusiva, que auxilia na escolha e definição de materiais, combinações e soluções com foco em conforto, praticidade e harmonia no espaço interno.

O novo Design Center concentra diversas amostras de interiores, seja de tecido, couro, carpetes e costuras, além de recursos que permitem testar a iluminação apropriada para cada projeto.

No espaço também é possível definir projetos de pintura de aeronave que, uma vez escolhido, pode ser realizado na cabine de pintura da TAM AE, a maior e mais moderna para a aviação executiva na América Latina.

E quem passar pela LABACE poderá ver de perto como tudo isso funciona. A empresa levará para o evento uma versão pocket do seu novo Design Center, permitindo que clientes e visitantes façam uma imersão no espaço, entrem em contato com as amostras e materiais disponíveis e vivenciem uma experiência similar à de quem acessa o espaço em busca de projetos exclusivos e personalizados para suas aeronaves.

MOBILE SERVICE CENTER

Para promover a praticidade e uma oferta de atendimento personalizado, a TAM AE agora oferece o Mobile Service Center: um serviço de manutenção fora da Base, que leva a excelência técnica do nosso Centro de Serviços até o cliente.

A nova unidade móvel foi projetada para realizar atendimentos remotos com agilidade, conveniência e alto padrão de qualidade. Com veículos equipados com ferramentas especializadas, recursos técnicos e infraestrutura adequada, o Mobile Service Center permite a realização de diversos serviços diretamente no local onde a aeronave está baseada, reduzindo a necessidade de deslocamento até o hangar e minimizando o tempo de parada.

Além de trazer praticidade e economia operacional, a solução amplia significativamente o raio de atuação da TAM AE, garantindo suporte técnico para manutenções programadas, atendimentos corretivos e inspeções em mais locais. Isso representa mais autonomia para operadores, proprietários e pilotos, que agora contam com uma alternativa versátil, segura e eficiente para manter a aeronavegabilidade e a confiabilidade de suas aeronaves. A novidade também estará na LABACE, na área estática da TAM AE, e poderá ser vista pelos visitantes da feira.

INTERNET DE ALTA VELOCIDADE

No início deste ano, a TAM AE anunciou uma parceria com a Gogo | Satcom Direct, empresa provedora de internet global de alta velocidade, que conta com uma solução exclusiva para aeronaves executivas. E esta importante parceria já rende bons frutos: a empresa acompanhou o aumento da demanda por instalações de internet de alta velocidade a bordo, uma das principais tendências identificadas no primeiro semestre.

