TAM Aviação Executiva inaugura Sala VIP no aeroporto de Congonhas, em São Paulo O novo espaço está disponível a partir de hoje, no hangar 10, e é a mais moderna sala para aviação executiva em Congonhas Luiz Fara Monteiro 26/02/2025 - 16h09

Conforto para os usuários da aviação executiva Divulgação TAM Aviação Executiva

A TAM Aviação Executiva apresenta uma nova Sala VIP em Congonhas (SP), o principal aeroporto da cidade de São Paulo. No espaço, os clientes contarão com um ambiente moderno e elegante, propiciando mais conforto e uma melhor experiência.

A nova Sala VIP foi projetada com diferentes ambientes, como lounges de espera, café, salas de reunião privativas e devidamente equipadas, além de um espaço para as crianças. O objetivo é promover a integração das áreas abertas de convivência e descanso com espaços de trabalho que se conectam de uma forma fluida, aconchegante e eficaz, tornando a experiência do cliente da TAM Aviação Executiva ainda melhor.

De acordo com o presidente da TAM AE, Leonardo Fiuza, “a nova Sala VIP foi projetada levando em conta as necessidades e desejos dos nossos clientes e visa oferecer o máximo em conforto para os usuários da aviação executiva que utilizam o aeroporto de Congonhas em suas viagens a negócio ou a lazer. Este novo espaço eleva a experiência dos nossos clientes e reforça o nosso compromisso de colocá-los no centro sempre”.

O projeto, desenvolvido pela Zenite Arquitetura e Construção, teve a aplicação de marcenaria como elemento estético e funcional, utilizado como referência arquitetônica para a separação dos principais espaços, utilizando elegantes painéis muxarabis, transmitindo ao mesmo tempo privacidade e transparência, apoiados pelos diferentes efeitos cenográficos da iluminação e decoração, o que dão um toque de elegância e sofisticação aos ambientes.

A nova Sala VIP da TAM Aviação Executiva está localizada no hangar 10, no aeroporto de Congonhas, e o acesso pode ser feito pela Rua Jorge Faleiros, 250 – Jabaquara. O espaço funciona todos os dias das 6h às 23h e é acessível para clientes hangarados na TAM ou que tenham contratado o serviço de atendimento aeroportuário ou fretamento.

