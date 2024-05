TAM Aviação Executiva marca presença na Heli XP 2024 A empresa contará com dois modelos no evento: o Bell 505 Jet Ranger X, em exposição, e o Bell 429, para voos demonstração

TAM Aviação Executiva: presença na Heli XP 2024 (TAM Aviação Executiva)

A TAM Aviação Executiva, representante exclusiva da Bell no Brasil, participa de mais uma edição da Heli XP, que ocorre nos dias 8 e 9 de maio, no Helipark, em São Paulo. Durante o evento, o helicóptero Bell 505 Jet Ranger X ficará em exposição no estande. Já o Bell 429 fará voos demonstração.

“Participar da Heli XP é uma excelente oportunidade para apresentar dois dos nossos grandes sucessos de vendas, o Bell 505, melhor opção na categoria dos monoturbinas leves, por ser econômico e seguro; e, pela primeira vez, para voos demonstração durante a feira, o Bell 429. São modelos muito bem aceitos pelo mercado brasileiro, e nossa expectativa é aumentar ainda mais o market share destes produtos”, destaca Leonardo Fiuza, presidente da TAM AE.

A edição 2024 da Heli XP acontece em um momento positivo, com segmento de asa rotativa aquecido. E a TAM AE, que conta com produtos de ponta para este mercado, tem papel de destaque nesse cenário. Nos últimos dois anos, a empresa ganhou o prêmio de maior representante de vendas da Bell no mundo. Tal feito fortalece o segmento de asa rotativa e coloca o Brasil em posição de destaque entre compradores de helicópteros no mundo todo.

TAM AE na Heli XP

Data: 8 e 9 de maio

Horário: das 13h às 20h

Helipark – R. Fortunato Grilenzone, 417 – Parque Jandaia, Carapicuíba – SP

Sobre a TAM Aviação Executiva

Número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.