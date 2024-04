TAM Aviação Executiva recebe a Certificação IS-BAH™ Estágio 2

Alto contraste

A TAM Aviação Executiva acaba de se tornar a primeira empresa do país a obter o estágio 2 da certificação internacional IS-BAH™, que é concedida pelo International Business Aviation Council (IBAC). A IS-BAH™ engloba um conjunto de melhores práticas globais da indústria e existe para aumentar a segurança e a eficiência de operadores terrestres de aviação executiva (FBO) em todo o mundo.

Tal feito atesta que a empresa segue as melhores práticas para Atendimento Aeroportuário doméstico e internacional.

Essa conquista aconteceu em menos de dois anos da obtenção do estágio 1 (em maio de 2022), o que demonstra todo o empenho da TAM AE em aperfeiçoar os serviços e os procedimentos adotados e, acima de tudo, o seu compromisso com a qualidade e a segurança operacional.

Para alcançar o estágio 2 do IS-BAH™, a empresa se preparou por meses e passou por uma grande auditoria. Os seus colaboradores tiveram rigorosos treinamentos e todos os procedimentos adotados foram formalizados em manuais e auditados.

“Esse novo estágio da certificação IS-BAH™ é uma conquista muito importante para nós e nos traz um grande diferencial competitivo, não só no Brasil, mas internacionalmente. Atesta todo um compromisso em oferecer aos nossos clientes as melhores práticas no Atendimento Aeroportuário, seguindo os mais altos padrões de qualidade e segurança, conceitos que estão no DNA da TAM AE. Em menos de dois anos, aprimoramos toda nossa operação, seguindo as normas e processos definidos no estágio 1 da certificação, e que agora foram auditados para conquistar o estágio 2. Uma conquista e tanto para todo o time da TAM Aviação Executiva”, destaca Leonardo Fiuza, presidente da TAM AE.

Atualmente, a empresa está passando por uma grande transformação, com investimentos em todas as áreas, sobretudo em tecnologia, treinamentos, processos e pessoas. Nos últimos tempos, inaugurou uma nova sala VIP, a melhor e mais moderna para a aviação executiva em Congonhas; implementou um novo sistema ERP, para gestão e operação da empresa, com o objetivo de otimizar processos e oferecer ainda mais eficiência; inaugurou uma nova base do Centro de Serviços em Goiânia (GO) e uma nova cabine de pintura, no Centro de Serviços em Jundiaí, completamente renovada e com o que há de mais avançado no setor; fez a aquisição de novos equipamentos para a operação; e segue investindo continuamente na empresa, o que reflete a consolidação da estratégia de entregar o melhor em aviação executiva para o mercado e para os clientes.

Com mais de 60 anos de atuação no Brasil, a TAM AE é referência em Atendimento Aeroportuário doméstico e internacional, está presente nos principais aeroportos do país e dispõe de toda infraestrutura necessária para garantir um serviço completo com conforto, segurança e comodidade.

Seu portfólio contempla: coordenação 24 horas por dia, 7 dias por semana; plano de voo, briefing meteorológico e NOTAM; autorizações de sobrevoo; atendimento internacional (imigração e alfândega); equipe bilíngue (português/inglês); bases nas principais cidades do país; atendimento de pista; serviços de rampa como: pushback, QTU, QTA, GPU, entre outros; coordenação para o fornecimento de combustível e catering; salas VIPs e de tripulação; segurança 24 horas; transporte interno e externo para passageiros e tripulação; reserva de veículos blindados; reserva de hotel; limpeza da aeronave interna e externa; estacionamento privativo; internet e manutenção.

Sobre a TAM Aviação Executiva

Número 1 na comercialização de aeronaves executivas, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no Brasil como representante exclusiva da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.