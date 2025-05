Tecnologia revoluciona as operações aeroportuárias Soluções oferecem cobertura abrangente, desde o momento em que os passageiros chegam ao estacionamento ou aterrissam na pista até a decolagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/05/2025 - 02h05 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h05 ) twitter

tecnologia está revoluciona as operações aeroportuárias

Em um ambiente aeroportuário dinâmico e exigente, cada segundo conta. A necessidade de garantir uma experiência eficiente e segura para passageiros, companhias aéreas, varejistas e investidores torna os aeroportos espaços altamente complexos. Nesse contexto, a tecnologia está posicionada como uma aliada fundamental na transformação dessas instalações em ambientes mais seguros, eficientes e lucrativos.

Segurança inteligente, da documentação à decolagem

As soluções de rede oferecem uma cobertura abrangente, desde o momento em que os passageiros chegam ao estacionamento ou aterrissam na pista até a decolagem. Usando câmeras térmicas, PTZ, radares de segurança e alto-falantes de rede, várias camadas de segurança interconectada podem ser implantadas para detectar e impedir invasões em tempo real, mesmo em condições de baixa visibilidade ou condições climáticas extremas.

A combinação de tecnologia térmica baseada em Inteligência Artificial (IA) e análise de vídeo pode diferenciar ameaças reais de alarmes falsos, reduzir custos operacionais e aumentar a eficácia da equipe de segurança. Além disso, os sistemas podem ser integrados para transmitir mensagens gravadas ou ao vivo, impedindo efetivamente as tentativas de invasão.

Monitoramento em tempo real para decisões mais rápidas

No setor aeroportuário, receber informações em tempo hábil é vital. As soluções atuais podem permitir que qualquer alerta ou notificação seja enviado em tempo real, ajudando a melhorar a tomada de decisões operacionais e de segurança. Do monitoramento do fluxo de passageiros e bagagens ao rastreamento da equipe de terra, o monitoramento contínuo fornece dados importantes para reduzir os tempos de espera e otimizar os processos de embarque. Além disso, os sistemas podem ser integrados para monitorar condições climáticas, segurança da pista, roubo ou acesso não autorizado, todos com alertas instantâneos que permitem uma resposta imediata.

Perímetros protegidos com tecnologia avançada

Tradicionalmente, os perímetros dos aeroportos dependem de cercas físicas e sensores. No entanto, esses sistemas por si só não oferecem proteção infalível. Camadas adicionais de segurança baseadas em análise de vídeo e IA, que não apenas detectam, mas também podem prever ou interpretar padrões para evitar e agir em qualquer incidente ou inconveniente.

Investimento com retorno tangível

Embora a demonstração do ROI de uma solução de segurança possa ser complexa, ela pode ser quantificada com a demonstração de seus benefícios, por meio da redução de incidentes, do aprimoramento da eficiência operacional e da obtenção de percepções estratégicas orientadas por dados. Tudo isso torna as soluções e a tecnologia uma ferramenta valiosa não apenas para a segurança, mas também para aumentar a lucratividade do aeroporto.

É assim que os aeroportos são infraestruturas críticas que exigem soluções de segurança de última geração. As tecnologias não apenas protegem, mas também oferecem oportunidades para melhorar a experiência do usuário, aumentar a eficiência operacional e abrir novos fluxos de receita. Transformar a complexidade em inteligência operacional não é mais uma promessa do futuro, é uma realidade.

Artigo de Denith Garcia, gerente de Vendas Internas para a América Latina da Axis Communications

