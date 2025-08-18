Terceiro Simpósio Mundial de Sustentabilidade da IATA acontecerá em Hong Kong Tendo como anfitriã a Cathay Pacific, evento promoverá compromisso do setor de atingir zero emissões líquidas de CO2 até 2050 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 08h03 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h03 ) twitter

Simpósio Mundial de Sustentabilidade da IATA Transport Pixels via Wikimedia Commons

A Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA) realizará a terceira edição de seu Simpósio Mundial de Sustentabilidade (World Sustainability Symposium - WSS) em Hong Kong, na China, nos dias 21 e 22 de outubro de 2025. Tendo como anfitriã a Cathay Pacific, o evento reunirá líderes dos setores de aviação, energia, finanças e política para promover o compromisso do setor de atingir zero emissões líquidas de CO2 até 2050.

“Com o Simpósio Mundial de Sustentabilidade da IATA chegando à Ásia pela primeira vez, estamos honrados por Hong Kong ter sido escolhida como sede e a Cathay Pacific como companhia aérea anfitriã. A colaboração entre diversos setores e órgãos reguladores é essencial para que a aviação alcance suas metas de descarbonização, e encontros como este proporcionam uma plataforma valiosa para que as principais vozes se unam para impulsionar mudanças significativas. Essa cooperação é especialmente importante à medida que o setor trabalha para desenvolver o ecossistema de Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês), com Hong Kong tendo o potencial de se tornar um dos principais centros de SAF”, disse Ronald Lam, CEO do Cathay Group.

“Estamos em um momento crucial. As companhias aéreas estão totalmente comprometidas em atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. Porém, não vimos ações suficientes e oportunas por parte de formuladores de políticas, fabricantes aeroespaciais, empresas petrolíferas ou produtores de combustível para apoiar esse compromisso. Este evento é um chamado essencial para todos aqueles que têm interesse no futuro do transporte aéreo para superar quaisquer desafios que impeçam a aceleração do ritmo dessa transição energética crucial”, compartilha Willie Walsh, diretor geral da IATA.

O Simpósio tem um cronograma estratégico e acontecerá logo após a 42ª Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI, na sigla em inglês), na qual o setor defende políticas governamentais mais intensas para apoiar a transição energética da aviação para o SAF e a integridade do Esquema de Compensação e Redução de Carbono para Aviação Internacional (CORSIA). Além disso, antecede a COP30, que foca em transformar promessas em ações. O evento conectará esses dois marcos globais com discussões aprofundadas sobre medidas pragmáticas para acelerar a descarbonização da aviação por meio de:

Remoção de obstáculos que impedem a expansão da produção de SAF;

Atração de financiamento para o valor de US$ 4,7 trilhões necessários para a descarbonização;

Integração de desenvolvimentos tecnológicos emergentes de empresas e startups existentes;

Aumento da colaboração em toda a cadeia de valor.

O Simpósio Mundial de Sustentabilidade contará com um discurso de boas-vindas de Ronald Lam, CEO do Cathay Group, e um discurso de abertura de Mable Chan, Secretária de Transportes e Logística do Governo de Hong Kong. Em seguida, haverá uma conversa sobre liderança com Patrick Healy, presidente do Cathay Group, e Willie Walsh, diretor geral da IATA, a fim de analisar o progresso da descarbonização. A lista de palestrantes, composta por especialistas globais, para o restante do evento inclui:

Dr. Jun Ma, presidente e chairman da Associação de Finanças Verdes de Hong Kong;

Dr. Fabiano Piccino, chefe global de Sustentabilidade em Logísticas Aéreas na Kuehne+Nagel;

Jouk Boeye, diretor executivo de Sourcing Corporativo, Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos e Operações de Zero Emissões Líquidas de CO2 no HSBC;

Christopher Au, diretor do Centro de Risco Climático da Ásia-Pacífico na WTW;

Ayesha Choudhury, diretora comercial na Infinium.

“O WWS é onde as companhias aéreas e todas as partes interessadas se reúnem para desenvolver o entendimento e as políticas necessárias para alcançar a sustentabilidade financeira e ambiental das companhias aéreas. É uma plataforma de colaboração, envolvendo todas as disciplinas e setores, e onde esforços podem ser coordenados para trazer soluções práticas ao mercado. A descarbonização do setor aéreo não é apenas uma questão da indústria, mas parte da transição energética global que abrange toda a economia mundial. Se tratada como tal, adotando uma abordagem que abrange políticas, energia e finanças, agricultura, tecnologia e mais, será possível atingir zero emissões líquidas de CO2 até 2050”, disse Marie Owens Thomsen, vice-presidente sênior de Sustentabilidade e economista-chefe da IATA.

Sobre o WWS

O Simpósio Mundial de Sustentabilidade (WWS) é o principal evento da IATA sobre sustentabilidade na aviação. Ele reúne mais de 500 participantes de todo o mundo, incluindo companhias aéreas, produtores de combustível, investidores, formuladores de políticas e inovadores. A edição deste ano é organizada pela Cathay Pacific.

