TFSports amplia realização de corridas em pistas de aeroportos

Alto contraste

A+

A-

TFSports: duas provas inéditas no CCR Aeroporto São Luis (MA) e Curitiba, em São José dos Pinhais (PR) (TFSports)

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series – realizado pela TFSports em todo o País – acaba de confirmar três etapas, duas delas inéditas, com percursos realizados dentro de pistas de aeroportos. A primeira será no CCR Aeroporto São Luis, na capital do Maranhão, com largada marcada para o do dia 31 de agosto e trajetos de 4 km e 8 km.

Sucesso entre corredores, a prova BH Airport (5 km e 10 km), no Aeroporto Internacional de Confins, chega a sua terceira edição e está confirmada para o dia 10 de novembro. Já em 1º de dezembro, também com modalidade 5 e 10 km, o CCR Aeroporto Curitiba, localizado em São José dos Pinhais (PR), recebe a última da série de provas, que devem reunir um total de 11,5 mil atletas nas pistas de pouso e decolagem dos aviões. Aqueles que completarem as três etapas receberão uma camiseta comemorativa.

“Trata-se de uma experiência única, com atrações e horários diferenciados, pois ocorrem na madrugada ou no final da tarde, durante o pôr do sol, proporcionando uma vista panorâmica inesquecível. Temos investido nestas operações que misturam o movimento do esporte com entretenimento para nos conectarmos ainda mais ao nosso público.” destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

Em todos os eventos uma arena será montada para receber os corredores com shows e ativações. As inscrições para as etapas BH Airport e CCR Aeroporto São Luis já estão abertas ao público no app da TFSports. Para a corrida de Curitiba, a data de abertura das inscrições ainda será confirmada.

Publicidade

Sobre Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 20 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 75 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de Amni, 3 Corações, Minalba e Pura Vida. O projeto é realizado pela TFSports – plataforma que integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Publicidade

Sobre a TFSports

A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e conecta pessoas a profissionais, produtos e serviços ligados à um estilo de vida ativo e saudável. São mais de 2 mil experiências realizadas ao ano. Por meio do aplicativo, a healthtech conecta mais de 540 mil usuários a uma base de 5,7 mil treinadores de 45 modalidades diferentes.

Publicidade

Sobre a Track&Field

A Track&Field é uma das líderes no segmento de wellness no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através de seus produtos e serviços. A empresa, atualmente, tem 343 lojas, sendo 45 próprias (incluindo 10 outlets e o e-commerce), e 298 franquias espalhadas por todo o território nacional. Está presente em 154 cidades e 25 Estados, com mais de 1.380 colaboradores diretos, além de aproximadamente 2.000 colaboradores dos franqueados.

Inscrições: App TFSports (Link )

SAC TF Sports

Site: Link

WhatsApp:(11) 91146-2181

Tel.: (11) 4130-8355

Horário atendimento: seg a qui das 9h às 19h e às sex das 9h às 17h.