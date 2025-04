Thales fortalece a cibersegurança em aeroportos brasileiros através de parceria com a ISH União visa criar soluções de proteção digital para infraestruturas críticas no país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 19h29 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h29 ) twitter

Thales: cibersegurança em aeroportos brasileiros Divulgação

Durante a LAAD 2025, a maior feira de defesa e segurança da América Latina, a Thales, líder global em tecnologias avançadas, e a ISH Tecnologia, líder no mercado brasileiro de serviços de segurança digital gerenciada, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para desenvolver e promover soluções de cibersegurança voltadas para os aeroportos brasileiros. A assinatura ocorreu em 1 de abril, reforçando o compromisso de ambas as empresas em proteger infraestruturas críticas contra ameaças digitais cada vez mais sofisticadas.

A parceria combina a experiência global da Thales no desenvolvimento e implementação de soluções de cibersegurança com a liderança da ISH Tecnologia no mercado brasileiro, aproveitando sua plataforma abrangente de serviços de cibersegurança gerenciada. Juntas, as empresas entregarão soluções robustas para atender à crescente demanda por segurança digital nos aeroportos do país.

A união de competências entre empresas de tecnologia voltadas para cibersegurança é fundamental para proteger infraestruturas críticas e garantir a continuidade operacional diante de ameaças digitais. O setor de aviação é essencial para o desenvolvimento econômico do país, utilizado diariamente por milhares de pessoas, e deve ser um ambiente seguro contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados.

Por meio desta colaboração, a Thales e a ISH Tecnologia consolidam uma aliança estratégica projetada não apenas para combater as ameaças cibernéticas, mas também para antecipá-las, contribuindo para um ecossistema aeronáutico mais resiliente. Juntas, as duas empresas estão preparadas para transformar o cenário da cibersegurança nos aeroportos brasileiros, oferecendo soluções inovadoras e eficazes. Este é um passo significativo em direção à proteção das infraestruturas críticas do país, garantindo que as operações aeroportuárias permaneçam seguras, contínuas e ininterruptas.

“Essa colaboração com a ISH Tecnologia permite à Thales combinar nossa expertise no ecossistema aeronáutico e na cibersegurança global com o profundo conhecimento da ISH sobre o mercado brasileiro. Estamos comprometidos em garantir que os aeroportos brasileiros possam operar de forma segura e resiliente diante dos desafios digitais presentes e futuros”, diz Luciano Macaferri Rodrigues, Vice-Presidente da América Latina e Diretor Nacional da Thales no Brasil.

Co-CEO da ISH Tecnologia, Allan Costa destaca as soluções da empresa: “Oferecemos o nosso portfólio completo em monitoramento de riscos e detecção e resposta, com foco no ecossistema e nas necessidades dos aeroportos. A parceria nos dá a oportunidade de revigorar a proteção de dados de um setor que evolui e depende cada vez mais das ferramentas digitais.”

Sobre Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial, Cibersegurança e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda vários desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão. O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem. A Thales tem mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de 20,6 bilhões de euros.

Sobre a ISH Tecnologia

A ISH Tecnologia, parte do grupo ISH Tech, foi fundada em 1996 e é líder brasileira nos segmentos de cibersegurança, infraestrutura crítica e nuvens blindadas. Com mais de 900 colaboradores e 600 clientes de todos os setores da economia, a empresa ocupa a 19ª posição no ranking das 250 principais provedoras de serviços de segurança gerenciados do mundo, publicado pela MSSP Alert.

