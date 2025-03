Tiroteio no Aeroporto de Chicago deixa homem ferido Disparo ocorreu durante uma briga no Terminal 2 do Chicago O´Hare Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h27 ) twitter

Chicago O'Hare: briga, tiros e homem ferido Reprodução

Um dos terminais mais movimentados do mundo foi palco da violência na madrugada desta quarta-feira (12). Um homem ficou ferido em um tiroteio do lado de fora do Aeroporto O’Hare de Chicago, perto da área de desembarque do Terminal 2, durante uma briga, disse a polícia.

Video of the fight and subsequent shooting at O'Hare overnight:pic.twitter.com/XDF3PEyWJs — CWBChicago (@CWBChicago) March 12, 2025

De acordo com a polícia, os agentes responderam ao chamado no número 2 da West Terminal Street pouco antes da 1 da manhã para relatar uma briga entre várias pessoas na rua.

A polícia disse que durante a briga, um homem de 25 anos foi baleado duas vezes na perna. Ele foi levado para o Lutheran General Hospital e deve se recuperar.

Buraco de bala cercado por cacos de vidro perto área de retirada de bagagem no portão de desembarque 2C NBC Chicago

Na manhã de quarta-feira, os detetives estavam interrogando uma pessoa sobre o incidente, disseram as autoridades.

Fotos e vídeos do lado de fora do Terminal 2, no andar inferior, mostraram uma forte presença policial, com algumas entradas para retirada de bagagem perto das entradas 2A e 2C fechadas, informou a repórter da NBC 5, Sandra Torres.

Polícia foi atendeu ao chamado no Terminal 2 CPD1617Scanner

O vídeo da cena mostra um buraco de bala na janela de um terminal com vidros quebrados na rua. Pelo menos quatro horas depois, ainda havia uma grande resposta policial no andar inferior do Terminal 2. Equipes de construção trabalhavam para tapar janelas danificadas por tiros.

A área de desembarque foi reaberta por volta das 5h15, informa reportagem da CBS News.

