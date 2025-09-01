Total Express investe em rede própria de entregas e atinge mais de 98% do potencial de consumo do Brasil Companhia especializada no transporte aéreo de cargas passa a operar de forma autônoma em mais de 4.861 cidades Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 17h04 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h04 ) twitter

Empresa reforça compromisso com alcance nacional, agilidade e competitividade nos fretes Divulgação Total Express

A Total Express, referência em soluções logísticas há mais de 30 anos atendendo em nível nacional, expandirá sua malha própria a partir de 1º de setembro. Mesmo já atendendo 100% do território nacional, a empresa passará a operar de forma autônoma em mais de 4.861 cidades, cobrindo 98% do potencial de consumo brasileiro. Esse movimento reforça o compromisso de oferecer soluções cada vez mais abrangentes, conectando empresas e consumidores de todas as regiões com eficiência e preços competitivos.

A decisão marca uma mudança estratégica para a empresa para um modelo que permitirá maior controle sobre prazos e preços, com expectativa de oferecer os menores fretes do mercado nas novas localidades. Desde 2019, quando sua rede abrangia 1.937 cidades, a empresa mais que dobrou seu alcance.

Essa expansão estratégica amplia as oportunidades de negócios para os clientes da companhia, permitindo que suas encomendas cheguem a destinos antes pouco explorados, com a mesma agilidade e qualidade que caracterizam a atuação da empresa. Além disso, as novas localidades passam a contar com os menores preços de frete do mercado, assegurando competitividade e potencial de crescimento nas vendas.

“Com essa mudança, passamos a melhorar a operação, garantindo mais previsibilidade e competitividade para nossos clientes. Seguiremos investindo para ampliar nossa capilaridade e contribuir para o desenvolvimento de nossos clientes e parceiros”, afirma Fernando Magnoler, Diretor de Estratégia Comercial.

Os clientes já podem consultar as novas regiões atendidas e os prazos de entrega no portal Total Conecta , que também oferece um simulador de frete para facilitar o planejamento das operações. Com a ampliação, a empresa reforça sua posição como parceira estratégica para empresas de todos os portes e segmentos, consolidando-se como referência em logística nacional e mantendo o foco em inovação e excelência no atendimento. A mudança também abre caminho para novas rotas e modalidades de entrega, que a empresa planeja anunciar até o fim do ano.

Sobre a Total Express

Com mais de 30 anos de atuação, a Total Express é uma das principais operadoras logísticas do Brasil, com presença em todo o país. Especializada na entrega de encomendas tanto para empresas (B2B) quanto para pessoas físicas (B2C), oferece soluções completas em transporte de cartões, materiais impressos, distribuição de cargas internacionais e armazenagem para diversos setores. A empresa realiza mais de 100 milhões de entregas por ano para uma base de mais de 30 mil clientes.

Sua estrutura inclui dois centros automatizados de cross docking, localizados em Jundiaí-SP e Barueri-SP, mais de 25 hubs regionais, 120 unidades de last mile e uma operação aérea própria que conecta o sudeste ao norte do Brasil. Com tecnologia de ponta e inteligência operacional, a Total Express processa mais de 1 milhão de volumes por dia. Integra o ranking Valor 1000 das maiores empresas do país e é reconhecida com o selo Reclame AQUI 1000, que certifica a excelência no atendimento ao cliente.

