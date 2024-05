Transporte de repelentes contra a dengue no Brasil fica 98% mais rápido em voos da LATAM Cargo Modal aéreo reduziu de 10 dias para 4 horas o tempo de deslocamento dos produtos entre Manaus e Guarulhos (São Paulo) na comparação com o transporte rodoviário

Transporte de avião reduz de 10 dias para 4 horas o tempo necessário para envio do produto para prevenção da dengue (LATAM Cargo)

A LATAM Cargo Brasil, afiliada de cargas do Grupo LATAM, tem dedicado parte da sua operação para o enfrentamento da epidemia de dengue em estados do Brasil, reforçando assim o seu compromisso com o País. Mais de 130 toneladas do produto foram transportadas de janeiro a abril na rota Manaus-Guarulhos, em espaço reservado de 19 voos operados por aeronaves Boeing 767 cargueiras. Na comparação com o transporte rodoviário, o modal aéreo tem reduzido em 98% (10 dias para 4 horas) o tempo de deslocamento dos repelentes produzidos na capital amazonense e enviados para o estado de São Paulo em um percurso de 4 mil quilômetros.

“A procura e aumento que vemos no transporte de repelentes pela LATAM Cargo no Brasil mostra como a rapidez, agilidade e segurança oferecidas pelo modal aéreo são essenciais para situações de prevenção e combate à emergências, como no caso da dengue, em um país de dimensões continentais como o nosso”, destaca Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

RELEVÂNCIA DO MODAL AÉREO EM UM PAÍS CONTINENTAL

Em Manaus, a LATAM Cargo responde atualmente por 42% do mercado de cargas aéreas da capital amazonense em voos domésticos e internacionais, segundo a ANAC. Em 2023, foram mais de 46 mil toneladas de cargas movimentadas pela LATAM no Amazonas, tanto em voos domésticos quanto internacionais.

Desde março, vale destacar, a LATAM Cargo ampliou de seis para nove frequências semanais as operações cargueiras com destino a Manaus, sendo sete frequências a partir de Guarulhos e duas a partir de Viracopos, representando um crescimento de 30% da capacidade (em quilos) em relação ao ano anterior.

As cargas enviadas para Manaus são compostas por commodities que alimentam a indústria da Zona Franca (peças, maquinários, lingotes de aço prata, etc); alimentos perecíveis congelados e frescos (alface, morango, brócolis e peixes); têxteis (tecidos, calçados e vestuário), dentre outros.

Já as cargas que partem de Manaus são compostas por produtos produzidos com os próprios insumos que, muitas vezes, a própria LATAM Cargo transportou para Manaus, como eletrônicos (celulares, relógios, etc); baterias; medicamentos e peças prontas para maquinários.

