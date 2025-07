Tripulante do call center da Azul usa benefício de passagens para reunir a família após 30 anos No dia do atendente de call center, conheça a história de Lucimar Moreira responsável por uma equipe de 23 Tripulantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/07/2025 - 12h51 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h51 ) twitter

Tripulante da Azul reúne família após 30 anos Divulgação: Azul Linhas Aéreas

Nascida em Almenara, no interior de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, Lucimar Moreira Alves vem de uma família numerosa e com raízes fortes. Seu pai, falecido recentemente, era um dos 11 irmãos — nove deles moram há décadas em Guarulhos (SP). Durante a infância, Lucimar conhecia os tios e primos apenas por nome, já que, por questões financeiras e pela distância, esses encontros familiares nunca chegaram a acontecer.

A mudança começou aos 20 anos, quando deixou a cidade natal em busca de novas oportunidades em Belo Horizonte. A trajetória profissional teve início em call centers de empresas de telefonia e bancos, até que, em 2011, surgiu a chance de ingressar na aviação, por meio de uma indicação de um primo. Ela entrou na Trip, empresa que mais tarde foi incorporada pela Azul, maior companhia aérea em voos diários e destinos atendidos no Brasil.

Ao longo de quase 14 anos, Lucimar construiu uma carreira sólida, com passagens por áreas como atendimento ao Cliente, célula consumidor.gov, monitoria de qualidade, setor administrativo e, atualmente, supervisão de equipes no call center da capital mineira — hoje um dos principais hubs da companhia no país. Ela lidera cerca de 23 agentes de atendimento. Precisamos entender o lado do outro, explicar as mudanças com clareza e buscar sempre a melhor solução. Isso faz toda a diferença no atendimento para reverter o descontentamento de um Cliente. Lembro de um caso em que um Cliente nos ligou enfurecido, expliquei que a mudança que ele reclamava fortalecia a segurança, ajudei a entender e logo depois, ele escreveu um texto enorme elogiando tanto a Azul quanto o meu atendimento, fiquei muito orgulhosa”, contou a gestora.

Foi por meio do benefício de passagens da Azul que Lucimar proporcionou ao pai uma das experiências mais marcantes da vida: o reencontro com os irmãos após quase três décadas. A viagem, que também marcou o primeiro voo do casal, permitiu que Lucimar conhecesse pessoalmente parte da família paterna. Meses depois, uma queda levou à descoberta de uma doença renal grave e, após sete meses de tratamento, seu pai faleceu. “Sou muito grata à Azul por ter me dado a oportunidade de proporcionar esse reencontro ao meu pai antes da partida dele”, afirma. “A vida é imprevisível. Aprendi a não adiar encontros e a valorizar ainda mais o tempo com minha mãe e meus familiares.”

Atualmente, Lucimar também se dedica a cursos na área de Recursos Humanos, com o objetivo de continuar crescendo na Azul. “Tenho muito orgulho da minha trajetória aqui. Quero seguir contribuindo com a empresa e com as pessoas, assim como contribuíram comigo”, finalizou.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro

