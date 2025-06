Tripulantes e entusiastas se reunirão em Porto Alegre para celebrar o Dia do Aviador 5º Almoço do Aviador em outubro terá tradicional feijoada reunindo personalidades, entusiastas e apaixonados pela aviação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 19h39 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h39 ) twitter

100CATRAPO Aviação & Amigos: tradicional feijoada em Porto Alegre celebrará o Dia do Aviador William Alves

No dia 04 de outubro de 2025, o céu de Porto Alegre estará mais azul. É quando acontece o 5º Almoço em Comemoração ao Dia do Aviador, no tradicional Círculo Militar de Porto Alegre, reunindo mitos e lendas, entusiastas, amigos, e apaixonados pela aviação.

Um encontro que nasceu com alma, coração e propósito — e que hoje já é tradição. Já ocorreram 4 edições anteriores. Tudo começou, em 2021, com quatro amigos e uma ideia no hangar da vida: criar um almoço simples, mas com essência verdadeira, onde o amor pela aviação fosse o elo entre gerações.

Na primeira edição, 64 corajosos alçaram esse voo inaugural. Hoje, cinco anos depois, a expectativa é pela presença de mais de 260 tripulantes neste reencontro com sabor de céu, com emoção, saudade e muita resenha.

E como manda a tradição, será servida a tradicional “feijoada campeã de altitude”, preparada com todo o carinho pelo Anfittrião Gastronomia, que assume os fogões nesta quinta edição.

‌



Sabor de casa, tempero de abraço e aroma de histórias que cruzam o tempo. Mais do que um evento, o Almoço do Aviador é um ato de amor e memória. Um evento beneficente, solidário e sem fins lucrativos, onde a conexão entre as pessoas, a amizade e a solidariedade é o que realmente importa.

É o momento de reencontrar os amigos de pista, os colegas de cabine, os mestres que nos ensinaram a voar — e homenagear aqueles que já decolaram para a eternidade, mas seguem vivos na lembrança e nas asas da aviação.

‌



Os promotores do evento prometem muita resenha, causos, emoção e verdade. Porque cada riso compartilhado, cada abraço apertado e cada lembrança resgatada fazem desse almoço um voo coletivo que sobe alto, sem escalas, direto para o coração. Entusiastas da aviação em geral poderão participar, após entrar em contato e confirmar presença com os organizadores.

Evento:

‌



04 de outubro de 2025 – a bordo do 5º Almoço do Aviador.

🛩️ Inscrições abertas em: www.diadoaviadoroficial.com.br

💙 Organização: 100CATRAPO Aviação & Amigos

🍛 Feijoada a cargo do Anfittrião Gastronomia

📍 Círculo Militar de Porto Alegre – a partir das 10h

Os organizadores convidam aviadores e entusiastas para celebrarem o setor e a paixão pela aviação.

