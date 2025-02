Trump visita Jumbo e Casa Branca destaca atraso da Boeing na entrega de novos aviões presidenciais Com entregas previstas em contrato para 2024, governo americano só deverá receber novos Air Force One em 2029 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 17h45 ) twitter

Boeing 747-8i, visitado por Trump em West Palm Beach, na Flórida Reprodução redes sociais

Em uma agenda fora do comum, o presidente Donald Trump visitou um Boeing 747-8i privado, fabricado há 13 anos, que estava parado no Aeroporto Internacional de Palm Beach para, segundo a Casa Branca, verificar novos recursos de hardware e tecnologia, neste sábado (15).

O governo americano não explicou se alguma apresentação ou demonstração desses dispositivos foi realizada por técnicos ou aviadores durante a visita do presidente dos Estados Unidos à aeronave, que era propriedade da família real do Catar e atualmente é operado por uma empresa na Ilha de Man, território da Coroa Britânica no Mar da Irlanda. A assessoria de Trump tampouco esclareceu se a visita foi agendada ou improvisada.

Ainda de acordo com a Casa Branca, o tour de Trump pelo Jumbo serviu para destacar os atrasos na entrega dos novos aviões presidenciais “Air Force One”.

“O presidente Trump está visitando um novo avião da Boeing para conferir o novo hardware/tecnologia”, disse Steven Cheung, diretor de comunicações da Casa Branca. “Isso destaca a falha do projeto em entregar um novo Air Force One no prazo prometido”, sem explicar o que uma coisa tinha a ver com a outra.

A Boeing não fez comentários imediatos sobre a visita de Trump à aeronave estacionada e encaminhou questões sobre atrasos no programa Air Force One para a Força Aérea americana.

De acordo com a CBS News, no mês passado a CEO da Boeing, Kelly Ortberg, disse que a empresa estava se reunindo com o Elon Musk para atualizar o avião mais rapidamente.

“O presidente quer esses aviões o mais rápido possível, então estamos trabalhando com Elon para ver o que podemos fazer para acelerar o cronograma desses programas”, disse Ortberg à CNBC em 28 de janeiro.

Os líderes da Boeing disseram que a produção foi desacelerada por problemas na cadeia de suprimentos, uma questão que vem afetando a indústria como um todo.

Trump negociou a aquisição de dois modelos Boeing 747-8 durante seu primeiro mandato, encerrado em 2021. A entrega inicialmente estava programada para 2024, mas foi adiada para 2027 para o primeiro avião e para 2028 — último ano do Sr. Trump no cargo — para o segundo, de acordo com a Força Aérea dos EUA.

Trump criticou o custo do projeto e os atrasos na entrega. Ele disse ao aliado Elon Musk, durante um bate-papo online em 2024, que conseguiu cortar mais de US$ 1 bilhão do projeto, jogando duro com a Boeing durante seu primeiro mandato.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.