Turbulências em voos estão se tornando mais frequentes e severas Só nos EUA foram 207 feridos com gravidade desde 2009. Mudanças climáticas têm alterado as condições atmosféricas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2025 - 02h05 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA As mudanças climáticas aumentam a frequência e intensidade das turbulências em voos.

Desde 2009, 207 feridos graves foram registrados nos EUA, principalmente entre tripulantes.

Especialistas preveem uma duplicação ou triplicação na quantidade de turbulência severa nas próximas décadas.

Estudos indicam que a turbulência deve aumentar em várias regiões do mundo, afetando a segurança das viagens aéreas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mudanças climáticas alteram a temperatura do planeta e intensificam turbulências em voos William Alves

As mudanças climáticas têm alterado não apenas a temperatura do planeta como também influenciado na aviação, tornando os voos mais turbulentos e, consequentemente, aumentando o número de pessoas feridas nesses eventos. É o que diz reportagem publicada pela rede BBC.

Só nos Estados Unidos, houve 207 feridos graves — em que um indivíduo ficou internado por mais de 48 horas — desde 2009, segundo dados oficiais do NTSB, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. A maioria, 166, era formada por tripulantes, que por desenvolverem as atividades inerentes à função durante os voos, nem sempre estão com os cintos de segurança afivelados.

À medida que as mudanças climáticas alteram as condições atmosféricas, especialistas alertam que as viagens aéreas podem se tornar mais turbulentas: espera-se que mudanças de temperatura e mudanças nos padrões de vento na atmosfera superior aumentem a frequência e a intensidade de turbulências severas.

“Podemos esperar uma duplicação ou triplicação na quantidade de turbulência severa ao redor do mundo nas próximas décadas”, diz o professor Paul Williams, cientista atmosférico da Universidade de Reading.

‌



“Para cada 10 minutos de turbulência severa vivenciados atualmente, isso pode aumentar para 20 ou 30 minutos.”

Então, se a turbulência se tornar mais intensa, ela também poderá se tornar mais perigosa - ou existem maneiras inteligentes de as companhias aéreas tornarem seus aviões mais “à prova de turbulência”?

‌



Turbulência severa é definida como quando os movimentos para cima e para baixo de um avião passando por ar perturbado exercem mais de 1,5 g de força no seu corpo — o suficiente para levantá-lo do assento se você não estiver usando cinto de segurança.

Estimativas mostram que há cerca de 5.000 incidentes de turbulência severa ou maior a cada ano, de um total de mais de 35 milhões de voos que decolam globalmente.

‌



Dos ferimentos graves causados a passageiros que voaram ao longo de 2023, quase 40% foram causados por turbulência, de acordo com o relatório anual de segurança da Organização da Aviação Civil Internacional.

A rota entre o Reino Unido e os EUA, Canadá e Caribe está entre as áreas afetadas. Nos últimos 40 anos, desde que os satélites começaram a observar a atmosfera, houve um aumento de 55% na turbulência severa sobre o Atlântico Norte.

Mas a frequência da turbulência também deve aumentar em outras áreas, de acordo com um estudo recente — entre elas, partes do Leste Asiático, Norte da África, Pacífico Norte, América do Norte e Oriente Médio.

Embora a relação entre mudanças climáticas e tempestades seja complexa, uma atmosfera mais quente pode reter mais umidade - e esse calor e umidade extras se combinam para criar tempestades mais intensas.

Algumas turbulências sequer são detectadas pelos radares meteorológicos a bordo das aeronaves, o que agrava ainda mais as consequências dessas condições. Por isso, especialistas e companhias aéreas apelam para que passageiros voem sempre com os cintos atados, mesmo quando os avisos luminosos estiverem apagados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.