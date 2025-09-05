Turismo em alta: movimentação aérea cresce 14% e impulsionam hospedagens por temporada Cenário reforça o papel da locação por temporada como elo estratégico no setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h39 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h39 ) twitter

Turismo em alta Leo Drumond / NITRO via BH Airport

Durante maio, a movimentação aérea no Brasil registrou crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 8,2 milhões de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). São Paulo e Rio de Janeiro se destacaram na liderança do fluxo, somando 607,8 mil viajantes. No Rio, a Prefeitura apontou alta de 16,3% no turismo entre janeiro e maio, resultado impulsionado por grandes eventos, como o show de Lady Gaga, que reuniu 2 milhões de pessoas em Copacabana, além do Carnaval, o Réveillon e outras atrações internacionais que vêm consolidando a cidade como um dos principais destinos do país. Esse aquecimento do setor aéreo reverbera diretamente em toda a cadeia de turismo e hospedagem.

Apenas nos primeiros cinco meses do ano, o Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 1 milhão de turistas recebidos em eventos de grande porte, segundo a Agência GOV. Para empresas de hospitalidade, os números são ainda mais expressivos: a Pineapples, agência de turismo especializada em aluguéis por temporada, registrou aumento de 46,73% nas reservas no mesmo período, comparado a 2024. A tendência confirma a relevância de estratégias que unam inovação, infraestrutura e qualidade de serviços para absorver o crescimento da demanda.

Para Fabio Nahon, sócio-diretor da Pineapples e Diretor de Relações com Investidores da ABLT, o cenário reforça o papel da locação por temporada como elo estratégico no setor. “O aumento expressivo da movimentação aérea mostra que o turista busca experiências personalizadas e conectadas às suas necessidades. Em momentos de grande fluxo, como o Carnaval ou shows internacionais, a hospedagem flexível se torna uma vantagem competitiva para o destino, garantindo conforto, praticidade e impacto positivo na economia local”, afirma.

