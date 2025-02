Turista corporativo antecipa compra e impulsiona queda do ticket médio de passagens aéreas em até 23% Comportamento do consumidor foi identificado em levantamento feito com uma base de 750 mil viajantes de negócios, usuários da plataforma VOLL Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 19h10 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h10 ) twitter

51% dos bilhetes aéreos nacionais foram adquiridos com antecedência superior a 21 dias Divulgação BH Airport

O turismo corporativo no Brasil registrou uma forte recuperação em 2024 e aponta para uma um caminho otimista este ano. Segundo dados da VOLL , maior agência de viagens corporativas digital do país com base nos 750 mil usuários mensais do seu app, o comportamento dos viajantes de antecipar a compra em 3,2 dias a mais, em média, foi decisivo para a queda no valor do ticket médio em 2024, quando comparado a 2023, analisa o cofundador da VOLL e conselheiro de Turismo da FecomercioSP, Luiz Moura.

“O segmento de viagens corporativas apresentou grandes oportunidades no ano passado, sobretudo no que se refere às alavancas de eficiência, experiência e redução de custos que a transformação digital trouxe”, afirma Luiz. “Não é à toa que o setor superou os números pré-pandêmicos, de 2019, segundo dados da Associação Global de Viagens de Negócios, a GBTA, alcançando um desempenho melhor do que o previsto para 2024. A retomada das viagens corporativas é um reflexo do fortalecimento das atividades presenciais e de um mercado mais competitivo e acessível para as grandes empresas que querem fazer negócios fora de suas cidades”, analisa o especialista que é também Diretor de Negócios da VOLL.O comportamento dos viajantes, atrelado à agilidade e à transparência que os recursos tecnológicos proporcionam à jornada do turista corporativo, foram decisivos em 2024. “Com mais fácil acesso às novas tecnologias disponíveis no mercado para gestão de viagens, as grandes empresas viram seus viajantes corporativos comprarem, em 2024, 51% das viagens aéreas nacionais com antecedência superior a 21 dias. Em 2023, esse índice foi menor, com 46% das compras de bilhetes aéreos sendo feitas com a mesma antecedência”, afirma Luiz.

‌



No caso do percurso entre São Paulo/Congonhas e Brasília, por exemplo, a média da antecedência de compras passou de 20 dias em 2023 para 21 dias este ano, enquanto a variação média de preço foi até 23% menor para o percurso. Outro exemplo é do trecho entre São Paulo/Congonhas e Goiânia, em que a média de dias de antecedência da compra passou de 18 no ano passado para 22 dias em 2024, resultando em um ticket médio 7% menor.

‌



A VOLL é impulsionadora do mercado de gestão de viagens corporativas na América Latina e registrou crescimento de 80% no faturamento de 2024 em comparação com o ano anterior. A agência de viagens VOLL une tecnologia, atendimento premium e customização da jornada de viagem para simplificar as experiências de gestão e dos viajantes corporativos, para empresas nacionais e globais. Inovando dentro do segmento, a VOLL oferece de forma exclusiva um módulo de gestão avançada de despesas corporativas, permitindo que em um único app seja feita toda a organização da viagem, da compra de passagens aéreas até a gestão dos custos de alimentação, combustível, estacionamento, entre outros.

Hoje, os mais de 750 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, XP, Localiza, Nubank, CPFL Energia, iFood, Cogna Educação, Arezzo&Co e Andrade Gutierrez.

