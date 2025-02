Turkish Airlines apresenta exclusivo Pet Lounge e novos serviços para passageiros Com uma área de 250 m², espaço à prova de som e certificado internacionalmente oferece cuidado para os animais viajantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 20h02 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h02 ) twitter

Pet Lounge, no Aeroporto de Istambul Divulgação

A Turkish Airlines lançou o Pet Lounge, a primeira instalação do setor projetada para aprimorar a experiência dos passageiros que viajam com seus animais de estimação. Este serviço inovador, localizado no Píer B do Aeroporto de Istambul, destaca o compromisso da companhia aérea com a satisfação e o conforto dos passageiros.

Com uma área de 250 m², o Pet Lounge à prova de som e certificado internacionalmente oferece um nível incomparável de cuidado e conforto para os animais viajantes. Sob a supervisão de um veterinário, o lounge inclui um terraço externo para caminhadas, 36 espaços para gatos, 32 espaços para cães e 10 espaços para pássaros, todos equipados com isolamento acústico e contra odores.

Recursos adicionais, como áreas de cuidados especiais e equipamentos automáticos de alimentação e hidratação, garantem o bem-estar dos animais antes do voo.

Além do Pet Lounge, a Turkish Airlines implementou outras iniciativas voltadas aos passageiros:

OneTeam Passionately Turkish Project: Uma iniciativa de transformação em hospitalidade que busca elevar o serviço da tripulação de cabine da Turkish Airlines aos melhores padrões do setor.

Uma iniciativa de transformação em hospitalidade que busca elevar o serviço da tripulação de cabine da Turkish Airlines aos melhores padrões do setor. Conectividade TK WiFi Sem Limites: Passageiros da Turkish Airlines no Aeroporto de Istambul agora desfrutam de acesso gratuito e ilimitado à internet por meio da rede TK WiFi, permitindo um uso mais eficiente do tempo de espera.

Passageiros da Turkish Airlines no Aeroporto de Istambul agora desfrutam de acesso gratuito e ilimitado à internet por meio da rede TK WiFi, permitindo um uso mais eficiente do tempo de espera. Orientação Digital via WhatsApp: Um novo serviço de chatbot com integração ao Mapa Indoor auxilia os passageiros na navegação pelo Aeroporto de Istambul, localizando bagagens e veículos estacionados com facilidade.

