Turkish Airlines aumenta frequência no Brasil com mais voos para Istambul e Santiago Empresa passa a operar 13 voos semanais entre São Paulo e Istambul Luiz Fara Monteiro 06/07/2025 - 12h39

Turkish Airlines: maior frequência para o Brasil

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais destinos no mundo, anuncia a ampliação de sua operação no Brasil com o aumento das frequências nas rotas São Paulo (GRU) – Istambul (IST) e São Paulo (GRU) – Santiago (SCL). A partir de 10 de janeiro de 2026, a empresa passa a operar 13 voos semanais entre São Paulo e Istambul, além de 6 frequências semanais entre São Paulo e Santiago.

O reforço na malha aérea reflete o compromisso da companhia em conectar a América do Sul a destinos estratégicos na Europa, Ásia e Oriente Médio, oferecendo mais opções e flexibilidade para viajantes a lazer e a negócios.

Confira os detalhes das novas frequências:

São Paulo > Istambul (GRU > IST)

· Voo TK 16 – Diário | Saída: 04h10 | Chegada: 22h35

· Voo TK 216 – Seg, Ter, Qui, Sex, Sáb e Dom | Saída: 17h10 | Chegada: 11h45 (+1)

Istambul > São Paulo (IST > GRU)

· Voo TK 15 – Diário | Saída: 10h00 | Chegada: 17h45

· Voo TK 215 – Seg, Qua, Qui, Sex, Sáb e Dom | Saída: 20h30 | Chegada: 04h10 (+1)

São Paulo > Santiago (GRU > SCL)

· Voo TK 215 – Seg, Ter, Qui, Sex, Sáb e Dom | Saída: 05h45 | Chegada: 09h55

Santiago > São Paulo (SCL > GRU)

· Voo TK 216 – Seg, Ter, Qui, Sex, Sáb e Dom | Saída: 11h40 | Chegada: 15h35

A Turkish Airlines reforça sua presença na América do Sul, promovendo conectividade global com excelência em serviços e conforto a bordo. As passagens para os novos voos já estão disponíveis no site oficial da companhia e em agências de viagem parceiras.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro

