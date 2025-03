Turkish Airlines é eleita a melhor equipe jurídica em transporte & logística no Lexology European Awards Evento reconhece os melhores profissionais e empresas do setor jurídico, ocorreu nesta semana em Londres, Reino Unido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h26 ) twitter

Turkish Airlines: premiação no Lexology European Awards 2025 Divulgação

A equipe jurídica e de compliance da Turkish Airlines foi reconhecida como a melhor na categoria “Transporte & Logística” no Lexology European Awards 2025. O evento, que é celebrado anualmente e reconhece os melhores profissionais e empresas do setor jurídico, ocorreu nesta semana em Londres, Reino Unido. Os prêmios são concedidos a indivíduos, equipes, escritórios de advocacia e consultorias.

Organizada pela Lexology, plataforma global de inteligência jurídica, em parceria com a Association of Corporate Counsel, comunidade global de advogados corporativos que atua em mais de 100 países, a premiação celebra a excelência das equipes jurídicas internas de companhias, destacando sua visão estratégica, impacto no setor e abordagem inovadora. O prêmio é um reconhecimento ao alto padrão, dedicação e visão estratégica demonstrados pelo trabalho jurídico e de compliance da Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do mundo, de acordo com o Guinness World Record. Ao priorizar o conhecimento, a colaboração e a inovação, a equipe garante que as operações da companhia sejam conduzidas com eficiência e em total conformidade no dinâmico cenário da aviação global.

Ao comentar sobre a premiação, Berkant Kolcu, Vice-Presidente Sênior de Assuntos Jurídicos e Compliance da Turkish Airlines, declarou: “Foi uma grande honra receber este prêmio individualmente no ano passado. No entanto, recebê-lo como time torna essa conquista ainda mais especial. Este reconhecimento não é apenas um reflexo da expertise individual, mas também do espírito de equipe, da colaboração e de uma visão compartilhada. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os colegas que contribuíram para tornar nossa divisão jurídica o que ela é hoje. Além disso, este prêmio reforça o compromisso da Turkish Airlines com a inovação e a excelência. A estratégia dinâmica e visionária da companhia tem sido fundamental para fortalecer e consolidar um departamento jurídico de alto impacto. Agradecemos sinceramente à diretoria da Turkish Airlines por seu contínuo apoio.”

A equipe jurídica e de compliance da Turkish Airlines segue comprometida com os mais altos padrões éticos e legais, reafirmando seu papel de liderança no setor global da aviação.

