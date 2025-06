Turkish Airlines e THAI irão compartilhar malha aérea Acordo permite que as companhias expandam suas redes, voem para mais destinos - incluindo o Brasil - e explorem novas oportunidades comerciais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/06/2025 - 09h52 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h17 ) twitter

Turkish e THAI: acordo para compartilhamento de suas malhas aéreas Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, da Turquia, e a Thai Airways International Public Company Limited (THAI), da Tailândia, anunciam a assinatura de um Acordo de Negócios Conjunto (Joint Business Agreement - JBA) durante a Assembleia Geral Anual da IATA, em Nova Deli. O acordo representa um passo importante para o fortalecimento da cooperação estratégica entre as companhias aéreas nacionais da Turquia e da Tailândia.

Essa parceria se baseia no sucesso do lançamento dos voos diários da THAI entre Bangkok e Istambul, iniciado em 1º de dezembro de 2023, em sinergia com a ampla malha aérea da Turkish Airlines. Com a assinatura do JBA ambas as empresas, que são membros da Star Alliance, buscam explorar plenamente o potencial de tráfego de passageiros entre a Turquia e a Tailândia.

Com a extensa malha aérea da Turkish Airlines — que voa para mais países do que qualquer outra companhia aérea, segundo o Guinness World Record ® — e a forte presença regional da Thai Airways, os passageiros poderão desfrutar de uma experiência de viagem fluida e conectada para diversos destinos ao redor do mundo, graças à criação de um portfólio de produtos atrativo. “Estamos muito satisfeitos em aprofundar a cooperação existente entre a Turkish Airlines e a THAI, pois este acordo representa um marco significativo no fortalecimento do potencial turístico entre a Turquia e a Tailândia. Essa colaboração permitirá uma experiência de viagem mais integrada, ampliará a conectividade entre as regiões e oferecerá mais opções aos nossos passageiros por meio das redes de ambas as companhias”, declarou o Prof. Ahmet Bolat, Presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines

Chai Eamsiri, CEO da THAI, acrescentou: “o Acordo de Negócios Conjunto entre a THAI e a Turkish Airlines, envolvendo voos em codeshare na rota Bangkok–Istambul, está previsto para entrar em vigor no inverno 2025–2026, assim que obter aprovação das autoridades competentes. Este acordo representa uma oportunidade para ambas as companhias expandirem suas redes e explorarem novas oportunidades comerciais que poderão se estender a outras rotas no futuro. Com a estratégia ‘Network Airline’ da THAI, os passageiros terão fácil acesso a destinos domésticos na Tailândia e outros pontos na Ásia.”

‌



Com a recente decisão das autoridades de aviação civil da Turquia e da Tailândia de ampliar os direitos de frequência para até 42 voos semanais entre os dois países, o acordo deve contribuir, significativamente, para o aumento do turismo bilateral e para o crescimento do tráfego de passageiros, tanto local quanto em conexão.

‌



