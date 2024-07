Turkish Airlines inicia voos entre Istambul e Turim, na Itália Nova rota foi celebrada no Aeroporto de Turim com a presença de executivos da Turkish Airlines e autoridades da região de Piemonte

Turkish Airlines: nova rota entre Turim e Istambul Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, adiciona mais um destino à sua robusta rede de voos global iniciando as operações diárias entre Istambul e Turim. A nova rota, que fortalece a presença da Turkish Airlines na Itália, com Turim se tornando seu nono destino no país, e o 349º no mundo, foi celebrada no Aeroporto de Turim com a presença de executivos da Turkish Airlines e autoridades da região de Piemonte.

A rota Istambul-Turim não só facilita viagens diretas para Istambul, um dos principais destinos turísticos e de negócios do mundo, mas também oferece aos passageiros conexões tranquilas por meio da renomada rede de voos da Turkish Airlines, presente em seis continentes.

Horários dos Voos:

Dias

IST-TRN

TRN-IST

Segunda-Terça-Quinta-Sábado

7h15 - 9h20

10h15 -14h10

Quarta-Sexta-Domingo

17h -19h05

20h – 23h55

Comentando sobre os voos, o CEO da Turkish Airlines, Bilal Ekşi, declarou: “estamos contentes em adicionar Turim à nossa extensa rede de voos como nosso 349º destino. Ao fortalecer nossos laços com a Itália, viajantes do noroeste da Itália poderão desfrutar da incomparável rede de voos da companhia durante suas viagens, ao mesmo tempo em que passageiros de todo o mundo terão a oportunidade de conhecer as maravilhas de Turim, a primeira capital histórica italiana, com o privilégio de voar com a Turkish Airlines.”

Elisabetta Oliveri, Presidente do Aeroporto de Turim, afirmou: “Celebramos com grande satisfação o início deste voo, que abre novas perspectivas de crescimento para o Aeroporto de Turim, após dois anos consecutivos em que foi estabelecido um recorde de tráfego. A conexão Turim-Istambul também representa um impulso adicional de desenvolvimento para toda a economia da região e reconfirma o papel estratégico do aeroporto neste crescimento.”

Rodeada pelos belos Alpes, Turim, a capital de Piemonte, no norte da Itália, é conhecida por sua rica história, arquitetura barroca e por ser o centro da indústria automobilística. Como a primeira capital da Itália, Turim possui uma impressionante variedade de atrações culturais, incluindo o Palácio Real, a icônica Mole Antonelliana e o famoso Museu Egípcio. A cidade também é reconhecida por sua culinária refinada e vibrante cena artística, tornando-se um destino cativante tanto para turistas quanto para viajantes de negócios.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.