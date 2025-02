Turkish Airlines retoma voos para Damasco, capital da Síria Companhia oferecerá três voos semanais para Damasco:às terças, às quintas e aos domingos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h27 ) twitter

Turkish Airlines retoma voos para Damasco, capital da Síria Divulgação

A Turkish Airlines retomou seus voos para a cidade de Damasco, na Síria. As operações, iniciadas originalmente em fevereiro de 1984, estavam suspensas desde abril de 2012.

A partir de 23 de janeiro, a Turkish Airlines oferecerá três voos semanais para Damasco:às terças, às quintas e aos domingos.

O CEO da Turkish Airlines, Bilal Ekşi, comentou sobre a retomada da rota:

“Estamos entusiasmados em retomar nossos voos para Damasco, capital da Síria. Compartilhamos laços históricos com o país e acreditamos que nosso retorno fortalecerá ainda mais esses vínculos, contribuindo para o potencial comercial e cultural da região. Seguimos expandindo as conexões do Oriente Médio com o mundo, cumprindo nossa missão de construir pontes entre países e pessoas por meio de nossa incomparável malha aérea.”

Os passageiros poderão viajar de Istambul a Damasco, em passagens de ida e volta, a partir de US$ 299, incluindo todas as taxas e encargos. Os preços são baseados nas tarifas disponíveis no site oficial da companhia aérea e podem variar nas agências e nos escritórios de vendas.

