Turkish Cargo é a "Companhia do Ano", segundo World Air Cargo Awards 2025 Cerimônia de entrega aconteceu em Munique, na Alemanha Luiz Fara Monteiro 11/06/2025 - 18h23

Companhia reforça inovação digital e compromisso com a sustentabilidade Divulgação Turkish Cargo

A Turkish Cargo, marca de transporte aéreo de carga da Turkish Airlines, foi reconhecida como “Cargo Airline of the Year – Global” na edição 2025 do World Air Cargo Awards, uma das premiações mais prestigiadas do setor.

A cerimônia de entrega aconteceu em Munique, na Alemanha, como parte da programação do Air Cargo Europe – o maior encontro da indústria de logística e transporte aéreo do mundo. Organizado pela publicação internacional Air Cargo Week, o prêmio é considerado o “Oscar” do setor de carga aérea.

A escolha da companhia como destaque global do ano foi resultado de votos de profissionais do setor e de uma avaliação criteriosa conduzida por um júri independente. O prêmio reconhece a excelência da Turkish Cargo em áreas estratégicas como: desempenho operacional, experiência do cliente, inovação digital, presença internacional e rigor no cumprimento dos padrões internacionais de segurança.

Ali Türk, Chief Cargo Officer da Turkish Airlines, comentou: “estamos profundamente honrados por receber o prêmio de ‘Companhia Aérea de Carga do Ano – Global’ de uma plataforma tão respeitada. Esta conquista reflete a força das nossas operações, a infraestrutura baseada em tecnologia, nossa cultura centrada nas pessoas e o compromisso com um serviço sustentável. É o resultado de um time que atua com responsabilidade, unidade e foco em gerar valor em qualquer circunstância. Agradeço aos nossos clientes pela confiança, aos nossos colaboradores pela dedicação e aos profissionais do setor que reconheceram nosso trabalho.”

Com essa conquista a Turkish Cargo reafirma sua posição de liderança e segue estabelecendo novos padrões para o transporte aéreo de cargas. Apoiada pelo centro logístico de última geração SMARTIST, sistemas digitais avançados, uma frota robusta de cargueiros e uma rede global em expansão, a empresa desempenha um papel fundamental na transformação da logística internacional, com foco em excelência operacional e inovação sustentável.

