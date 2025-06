Última semana de inscrições do Concurso de Contos promovido pela Motiva Aeroportos em parceria com a Flip Dois autores poderão ter seus textos apresentados na Festa Literária Internacional de Paraty, um dos maiores festivais de literatura do país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/06/2025 - 15h27 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h27 ) twitter

Concurso de Contos literário promovido pela Motiva Aeroportos Divulgação

Até o dia 30 de junho estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Concurso de Contos da Casa Flip+Motiva, promovido pela Motiva, concessionária que administra 17 aeroportos no Brasil, em parceria com a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A iniciativa busca revelar talentos locais, estimular a leitura e a escrita e democratizar o acesso à literatura.

Inspirado no verso “que toda viagem / é feita só de partida”, do poema v, de viagem, do curitibano Paulo Leminski — homenageado da Flip 2025 —, o concurso convida o público a criar contos com até 4.000 caracteres (com espaços), em português, sem uso de inteligência artificial. Os textos devem ser enviados em PDF, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples e margens de 2,5 cm.

Os dois autores selecionados neste concurso de abrangência nacional terão uma experiência completa no universo literário: viagem com tudo pago para Paraty (RJ), onde irão apresentar seus contos ao público na Casa Flip+Motiva, espaço que integra a rede de Casas Parceiras da Flip e recebe autores e especialistas para bate-papos gratuitos.

Para participar, basta preencher a ficha cadastral [aqui] e enviar o conto em PDF para o e-mail: concursodecontos@museudoterritorio.org.br. A inscrição é gratuita, e o regulamento completo está disponível [aqui].

Cronograma do Concurso Flip+Motiva

• Até 30 de junho – inscrições abertas• 7 a 11 de julho – divulgação dos vencedores• 30 de julho a 3 de agosto – participação dos vencedores na 23ª Flip

Sobre a iniciativa

O Concurso de Contos é uma das ações do Instituto Motiva durante a 23ª edição da Flip. Esta é a terceira vez que a Motiva — responsável pela gestão do Aeroporto Afonso Pena — patrocina o festival, reafirmando seu compromisso com a cultura e com o fortalecimento dos territórios em que atua.

