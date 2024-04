United Airlines ajuda passageiros cadeirantes a encontrar voos que possam acomodar equipamento

Alto contraste

United Airlines: ajuda a cadeirantes United Airlines: ajuda a cadeirantes (United Airlines)

A United Airlines lançou uma nova ferramenta digital em seu aplicativo e no site que ajuda passageiros que usam cadeira de rodas a encontrar voos que possam acomodar melhor as dimensões específicas de seu equipamento. A companhia aérea também anunciou que os passageiros elegíveis podem solicitar um reembolso da diferença de tarifa se precisar pagar mais por um voo que possa acomodar sua cadeira de rodas.

No ano passado, a United e a United Express transportaram, juntas, mais de 200 mil cadeiras de rodas despachadas.

Além de trabalhar com o Conselho Consultivo de Viagens Acessíveis da companhia aérea, a United colaborou com a United Spinal Association e a Numotion para desenvolver essas iniciativas pioneiras no setor.

"Quanto mais soubermos sobre o equipamento de um passageiro, maior será a probabilidade de que sua experiência seja boa – desde a reserva e o check-in até o voo em si", disse Linda Jojo, vice-presidente executiva e diretora de clientes da United. "Essas novas ferramentas e políticas também preparam nossos funcionários para o sucesso, especialmente aqueles que trabalham na rampa ou no portão."

"A United Spinal Association aprecia este forte primeiro passo para melhorar a experiência de viagem aérea para usuários de cadeira de rodas", diz Vincenzo Piscopo, CEO e presidente da United Spinal Association, maior organização de membros liderada por pessoas com deficiência que representa os 5,5 milhões de cadeirantes dos Estados Unidos. "Estamos ansiosos para continuar nossa colaboração com a United Airlines para garantir que todos os usuários de cadeira de rodas possam reservar um voo para sua próxima viagem, reunião de negócios ou visita a familiares ou amigos no voo que escolherem, confiando que chegarão em segurança e com seu equipamento intacto."

"A Numotion se dedica em apoiar a independência de nossos clientes", disse Mike Swinford, CEO da Numotion, maior fornecedora de produtos e serviços dos EUA que ajudam indivíduos com limitações de mobilidade a maximizar sua saúde, independência pessoal e participar ativamente da vida cotidiana. "A nova ferramenta da United é um desenvolvimento fantástico para cadeirantes. Ao simplificar o processo de seleção de voos e garantir a compatibilidade com dispositivos de mobilidade específicos, os viajantes podem se concentrar em aproveitar suas viagens. Estamos orgulhosos da parceria com a United para tornar as viagens aéreas mais acessíveis e sem estresse."

Como funciona

Unable to view the image, Please provide a valid URL.Os passageiros cadeirantes podem acessar o aplicativo da United ou o united.com e usar os filtros na página de resultados da pesquisa de voos antes de selecionar seu voo. Depois de clicar na guia do filtro de cadeira de rodas perto da parte superior da tela, os clientes podem inserir as dimensões específicas de seu dispositivo de mobilidade. Os resultados da pesquisa identificarão quais opções de voo acomodarão essas dimensões e indicarão ao passageiro qual melhor se encaixa. O tamanho das portas de porão de carga do avião varia, então algumas aeronaves são mais adequadas do que outras para cadeiras de rodas motorizadas maiores.

Se um passageiro não puder pegar um voo preferencial porque sua cadeira de rodas não passará pela porta de carga da aeronave – e pegar um voo da United com uma tarifa mais alta que possa acomodar melhor o equipamento no mesmo dia e entre a mesma origem e destino – ele pode solicitar o reembolso da diferença tarifária.

A ferramenta de dimensionamento de cadeira de rodas foi lançada como um teste beta no início deste mês.

Programa Piloto de Experiência Aeroportuária

A United também está testando um novo programa no Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, Estados Unidos, para acomodar melhor os passageiros no caso de sua cadeira de rodas ser danificada ou ter algum atraso durante a viagem. O programa piloto se concentra no período entre a chegada de um passageiro e quando a United devolve a cadeira de rodas ou fornece uma cadeira de rodas apropriada se a original estiver danificada.

A United está atualmente testando almofadas Permobil específicas e ajustáveis para cadeiras de rodas emprestadas em seu Hub de Houston que melhor atendem às necessidades do passageiro e melhoram o conforto e a estabilidade. A companhia aérea também reembolsa os clientes por despesas de transporte, caso eles optem por esperar em um local diferente do aeroporto.

Compromisso da United com a acessibilidade

A United fez várias mudanças de produtos e políticas recentemente para melhorar a experiência de pessoas com deficiência:

• A companhia fornece aos agentes de rampa uma nova tecnologia móvel que indica quando uma cadeira de rodas está em um voo para garantir que eles estejam preparados para recebê-la e transportá-la. A tecnologia também inibe os agentes de rampa de fechar um voo até que reconheçam que carregaram todas as cadeiras de rodas.

• Em agosto, a United se tornou a primeira companhia aérea dos EUA a adicionar Braille no interior das aeronaves, ajudando milhões de viajantes com deficiência visual a navegar mais facilmente na cabine de forma independente. A United espera equipar toda a sua frota principal com Braille até o final de 2026.

• O aplicativo da United foi recentemente redesenhado para facilitar o uso para pessoas com deficiência visual com maior contraste de cores, mais espaço entre os gráficos e reordenar como as informações são exibidas e anunciado para melhor integração com as tecnologias de leitor de tela como VoiceOver e TalkBack.

• As mais recentes telas Inflight Seatback Entertainment da United oferecem uma ampla gama de recursos acessíveis, como legendas ocultas, controles de conversão de texto em fala, ampliação, recursos de exploração por toque, filmes descritos em áudio e correção de texto e cores ajustáveis e de alto contraste. Como parte do United Next, plano de crescimento histórico da companhia aérea, a transportadora espera receber cerca de 700 novas aeronaves narrow e widebody até o final de 2033, todas as quais incluirão as mais recentes opções de entretenimento na tela do encosto do assento.

• Por meio da Bridge, Grupo de Recursos Empresariais da United para pessoas de todas as habilidades, os funcionários ajudam a criar um ambiente de trabalho onde todos podem se esforçar para atingir seu máximo potencial e apoiar nosso compromisso de ser um aliado para clientes com deficiência.

Pelo oitavo ano consecutivo, a United foi reconhecida como o Melhor Local para Trabalhar para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e obteve uma pontuação máxima na ferramenta de benchmarking Disability Equality Index, uma iniciativa conjunta da Associação Americana de Pessoas com Deficiência e Deficiência: IN, para promover a inclusão de pessoas com deficiência.

