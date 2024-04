United Airlines facilita o compartilhamento de milhas com família e amigos Aérea torna-se a primeira grande companhia aérea dos Estados Unidos a permitir que os associados de seu programa de fidelidade, MileagePlus®, agrupem suas milhas com familiares e amigos em uma conta conjunta

United Airlines: compartilhamento de milhas com família e amigos

A United Airlines lançou o agrupamento de milhas do MileagePlus - uma nova maneira para os associados do MileagePlus contribuírem e combinarem suas milhas em uma conta conjunta. Disponível em United.com, grupos de até cinco associados agora podem compartilhar e resgatar milhas em uma conta vinculada. A United permite que qualquer associado do MileagePlus - seja parentes ou amigos próximos - participe de um grupo com outros associados. A United é a primeira e única grande companhia aérea dos EUA a oferecer essa funcionalidade.

"Estamos sempre procurando novas maneiras de fornecer o máximo de valor a todos os nossos associados fiéis e estamos orgulhosos de ser a primeira grande companhia aérea dos EUA a permitir que nossos associados agrupem suas milhas com seus entes queridos e amigos", disse Luc Bondar, Diretor de Operações do MileagePlus. "O agrupamento de milhas do MileagePlus reforça ainda mais a posição da United como líder em viagens familiares e em grupo e dá aos nossos associados mais flexibilidade para usar suas milhas, facilitando a conexão com os destinos e momentos que mais importam, com as pessoas que mais importam."

Como 81% dos pais relatam a intenção de viajar com seus filhos no próximo ano e quase 60% relatam preocupação com a acessibilidade das viagens, de acordo com a pesquisa 2023 U.S. Family Travel Survey, realizada pela Family Travel Association, a introdução do agrupamento de milhas do MileagePlus tem como objetivo tornar as viagens ainda mais fáceis para famílias ou grupos que desejam sair; até mesmo os associados mais jovens da família podem contribuir, já que não há idade mínima para se tornar membro. O agrupamento de milhas do MileagePlus está agora disponível para todos os associados do MileagePlus, fazendo login em sua conta em United.com. Para aqueles que ainda não são associados, o programa é gratuito para aderir aqui.

Como Funciona o Agrupamento de Milhas do MileagePlus

Qualquer membro do MileagePlus com mais de 18 anos pode se tornar o líder do grupo e criar um grupo gratuitamente ao fazer login em sua conta em United.com.

Os líderes do grupo podem convidar até quatro de seus familiares, amigos ou companheiros de viagem próximos de qualquer idade para se juntarem ao grupo se tiverem uma conta ativa do MileagePlus. Não há idade mínima para se juntar ao MileagePlus.

Ao fazer login na conta MileagePlus em United.com, os associados serão instruídos sobre como contribuir com milhas para o grupo e como resgatar milhas agrupadas para voos-prêmio na United e na United Express*.

Não há limites para o número de milhas que podem ser contribuídas para um grupo de milhas ativo.

As milhas agrupadas podem ser usadas ao reservar um bilhete em United.com ou no aplicativo da companhia.

Por exemplo, se um grupo de amigos está planejando uma viagem e cada amigo tem sua própria conta individual do MileagePlus com sua respectiva quantidade de milhas, eles podem combinar todas ou uma quantidade selecionada de suas milhas pessoais em um 'pool' central que pode ser usado para comprar voos e reduzir o custo dos preços dos bilhetes.

Contribuir com milhas para um grupo de milhas do MileagePlus não afetará o status Premier® individual de um associado. Apenas os associados que viajam com um bilhete usando milhas agrupadas ganharão quaisquer Pontos de Qualificação Premier (PQP) elegíveis, não o associado que contribuiu. Os associados não podem agrupar PQP, voos qualificados Premier (em inglês, Premier Qualifying Flights - PQF), PlusPoints ou dinheiro do TravelBank.

O programa MileagePlus oferece mais maneiras de ganhar e usar milhas do que qualquer outra companhia aérea dos EUA. Os associados ganham milhas que nunca expiram a cada voo comprado, através de gastos nos Cartões da Família United, da Chase, fazendo compras no MileagePlus ShoppingSM e muito mais. Os associados podem optar por cobrir totalmente uma viagem com suas milhas MileagePlus ou usar uma combinação de dinheiro e milhas para economizar no custo do próximo voo**.

*Para termos completos, restrições e condições, consulte aqui.

**O agrupamento de milhas do MileagePlus está excluído de dinheiro e milhas neste momento.

