United Airlines mobiliza entidades, funcionários e clientes para ajudar a população afetada pelas enchentes no RS Companhia aérea dos EUA enviará US$ 50 mil ao Brazil Flood Relief Fund, da GlobalGiving, e à Airlink, além de aceitar e equiparar doações de colaboradores e passageiros

United: US$ 50 mil ao Brazil Flood Relief Fund, da GlobalGiving, e à Airlink, além de aceitar doações de colaboradores e passageiros (Lucas Batista)

A United Airlines está se mobilizando para ajudar as pessoas impactadas pelos recentes acontecimentos no Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores enchentes dos últimos 80 anos. A empresa norte-americana contribuirá com US$ 50 mil (cerca de R$ 256 mil) para a GlobalGiving, ONG internacional que apoia outras organizações locais sem fins lucrativos, e para a Airlink, entidade humanitária global que auxilia comunidades em crise. Funcionários e clientes também poderão contribuir.

A GlobalGiving destinará o valor doado a organizações brasileiras comunitárias confiáveis que fazem parte da sua rede de parceiros, como:

Foco Empreendedor, com sede em Santa Cruz do Sul, agência de serviço social com iniciativas voltadas à saúde, higiene, proteção individual, educação ambiental e apoio emocional em sua comunidade.

APUSA, com sede em Porto Alegre, que se concentra na educação e nos meios de subsistência, com programas contínuos de recuperação pós-inundações, reconstruindo escolas e fortalecendo a educação contínua e os serviços básicos nas comunidades afetadas.

Fundo Casa Socioambiental, com sede em São Paulo, que possui uma forte rede de organizações menores na região que apoia, incluindo organizações e comunidades ambientais e indígenas. O Fundo Casa tem uma longa história de coordenação de organizações menores em comunidades vulneráveis em regiões afetadas por inundações recorrentes.

Instituto do Câncer Infantil, organização com mais de 30 anos de experiência no atendimento a crianças com câncer e suas famílias em todo o estado do Rio Grande do Sul. É um parceiro aprovado na rede desde 2012 e trabalha para avaliar as necessidades e garantir apoio contínuo às crianças e famílias afetadas em zonas de impacto das inundações.

“Ficamos profundamente tristes pela forma como o desastre impactou tantas famílias no Rio Grande do Sul. Estamos comprometidos com o Brasil e empenhados em apoiar as instituições brasileiras que trabalham incansavelmente para fornecer ajuda e assistência às pessoas afetadas por essa tragédia”, disse Jacqueline Conrado, Country Manager - Brasil da United. “Temos clientes e cerca de mil funcionários no Brasil que estão ansiosos para ajudar no que puderem. Para isso, possuímos uma parceria com a Airlink, organização global acreditada e especializada em gestão de crises, que tem trabalhado sem parar no auxílio a quem foi atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul”.

Quando funcionários e clientes doarem dinheiro para qualquer uma das organizações humanitárias, nesta página, a United adicionará até US$ 25.000 para cada entidade. A companhia também irá equiparar até 1 milhão de milhas doadas à Airlink, que aceita contribuições em milhas e dinheiro.

A Airlink é uma organização humanitária global que ajuda comunidades em crise. Eles fornecem transporte e apoio logístico para auxílio material e equipes de resposta fornecidos por ONGs parceiras avaliadas. A Airlink apoiará ONGs parceiras internacionais autorizadas pelo governo a operar diretamente no Brasil, que ajudem ONGs locais reconhecidas e parceiros de ajuda humanitária, ou que ofereçam suporte para distribuição governamental. A Airlink está atuando para atender necessidades imediatas, como avaliação do desastre, assistência médica, apoio a abrigos e fornecimento de água potável, saneamento e higiene.

Sobre a United Airlines

Na United, Good Leads The Way. Com hubs nos EUA em Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nova York/Newark, São Francisco e Washington, D.C., a United opera a rede de rotas globais mais abrangente entre as empresas aéreas norte-americanas e é agora a maior companhia aérea do mundo, em assentos por milhas oferecidos. A United Airlines Holdings, Inc., empresa controladora da United Airlines, Inc., é negociada na Nasdaq sob o símbolo “UAL”.

Sobre a GlobalGiving

A GlobalGiving é uma organização sem fins lucrativos de alto nível que torna seguro e fácil apoiar causas importantes em todo o mundo. Quando ocorrem catástrofes, entrega rapidamente fundos às organizações lideradas pela comunidade que são mais adequadas para fornecer ajuda e recuperação a longo prazo. A GlobalGiving promove um ciclo virtuoso do bem, ajudando as empresas a encontrar e apoiar projetos aprovados e liderados pela comunidade em todo o mundo. Saiba mais aqui.

Sobre a Airlink

A Airlink é uma organização humanitária global sem fins lucrativos que presta ajuda crítica a comunidades em crise, fornecendo transporte aéreo gratuito e soluções logísticas a parceiros sem fins lucrativos, mudando a forma como a comunidade humanitária responde a desastres em todo o mundo. Sua rede inclui mais de 150 organizações humanitárias e mais de 50 companhias aéreas comerciais e charter. Desde a sua criação, em 2010, a Airlink transportou mais de 10.000 trabalhadores humanitários e quase 8.000.000 libras de carga humanitária, ajudando diretamente mais de 35 milhões de pessoas afetadas por desastres naturais e provocados pelo homem.









