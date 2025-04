United Airlines recebe certificação da FAA para equipar aeronave com Starlink e programa primeiro voo comercial para maio Companhia espera que o primeiro voo com clientes opere em uma aeronave Embraer 175, da United Express - menos de oito meses após assinar o acordo da SpaceX para a Starlink Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 18h11 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h11 ) twitter

United: aprovação pela FAA de aeronave equipada com Starlink Divulgação United Airlines

A United Airlines, que opera voos regulares sem escalas entre o Brasil e os Estados Unidos, anunciou hoje que a FAA aprovou seu primeiro tipo de aeronave equipada com Starlink e que o primeiro voo comercial está planejado para maio, menos de oito meses após o acordo ter sido anunciado pela primeira vez.

A FAA emitiu um Certificado de Tipo Suplementar (STC) para o Embraer 175 e a companhia aérea espera que o primeiro voo comercial seja a bordo de uma aeronave desse modelo, da United Express. A implementação dessa nova tecnologia pela United continuará em ritmo acelerado, com, aproximadamente, 40 instalações em jatos regionais planejadas mensalmente e a expectativa é de que toda a frota regional de duas cabines — mais de 300 aviões — seja concluída até o final do ano.

Além de garantir o STC, a United também executará um teste beta da nova tecnologia em voos selecionados entre agora e o primeiro voo com clientes, em maio, para garantir que todos os aspectos ofereçam uma experiência de bordo incrível para os passageiros.

‌



“Sabemos que os clientes vão adorar essa experiência e achamos que isso lhes dará mais um motivo para escolher a United”, disse Grant Milstead, vice-presidente de tecnologia digital da United. “Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Starlink e a FAA para finalizar as instalações em nossa frota regional este ano e levar a melhor experiência de voo para cada vez mais pessoas.”

A United trabalhará com a Starlink para garantir um STC da FAA para instalar o Starlink em todos os tipos de aeronaves da frota que receberem o novo equipamento (por exemplo, Embraer 175) — mais de 16 modelos de aeronaves regionais e de linha principal. De acordo com a FAA, o processo para garantir cada STC pode incluir design, instalação, teste e envio do pacote para aprovação da FAA.

‌



No início deste mês, a United revelou o processo de instalação do Starlink, destacando os benefícios das operações técnicas associadas ao equipamento, incluindo tamanho e peso, bem como a facilidade de instalação e manutenção. O sistema Starlink, quando comparado a equipamentos de outros provedores, permite uma instalação mais rápida e simples, é mais leve, exigindo menos combustível para operar e é mais confiável e resistente às intempéries climáticas.

O acesso à Starlink será gratuito para todos os clientes MileagePlus® e incluirá experiências de entretenimento de bordo revolucionárias, como serviços de streaming, compras, jogos e muito mais, graças às velocidades de Wi-Fi de até 250 megabits por segundo (Mbps) – 50 vezes mais rápido do que as velocidades atuais das aeronaves regionais. A associação ao MileagePlus também é gratuita e as pessoas podem se inscrever agora aqui.

‌



Veja aqui os recursos visuais e obtenha mais informações.

