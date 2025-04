United investe na JetZero, startup de aeronaves de asa integrada de última geração JetZero recebeu um contrato de US$ 235 milhões da Força Aérea dos EUA para acelerar o desenvolvimento de seu demonstrador comercial, com o primeiro voo previsto para 2027 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/04/2025 - 17h38 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h38 ) twitter

Design de asa integrada Z4 da JetZero, ou "all wing", tem o potencial de aprimorar a experiência do passageiro e aumentar a eficiência de combustível em até 50% Divulgação United

A United Airlines, que opera voos regulares sem escalas entre o Brasil e os Estados Unidos, anunciou hoje um investimento na JetZero, startup de aeronaves de asa integrada (BWB). A empresa está desenvolvendo um projeto de aeronave com potencial para proporcionar eficiência no consumo de combustível de aviação e uma experiência significativamente aprimorada para o cliente. O investimento inclui a possibilidade de encomendar até 100 aeronaves e a opção de mais 100. O contrato de compra condicional se baseia no cumprimento de metas de desenvolvimento pela JetZero, incluindo o voo de um demonstrador em escala real em 2027, entre outras condições, incluindo o atendimento aos requisitos de segurança, negócios e operação da United.

O design inovador da JetZero reduz o arrasto e produz sustentação em toda a envergadura, o que pode levar a uma redução de até 50% no consumo de combustível por passageiro-quilômetro em comparação com uma aeronave de tamanho similar. A tecnologia pode ajudar a United a reduzir suas emissões de carbono, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo operacional. Em 2023, a Força Aérea dos EUA anunciou um contrato de US$ 235 milhões com a JetZero para acelerar o desenvolvimento do demonstrador em escala real da JetZero. O avião JetZero Z4 foi projetado para acomodar 250 passageiros e voar com combustível de aviação convencional, com sistemas de propulsão capazes de utilizar misturas sustentáveis de combustível de aviação.

“Se for bem-sucedida, a JetZero tem o potencial de evoluir nosso principal negócio, desenvolvendo aeronaves com cabines maiores e mais confortáveis para nossos clientes, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência de combustível em toda a nossa malha”, disse Andrew Chang, chefe da United Airlines Ventures (UAV). “A United Airlines Ventures® foi criada para apoiar nossos esforços em encontrar empresas inovadoras que possam aprimorar a experiência de viagem do cliente e ajudar a companhia a reduzir sua pegada de carbono, e acreditamos que a JetZero reflete essa filosofia.”

‌



“O investimento da United em nossa empresa sinaliza a crença do setor de que novas tecnologias inovadoras são necessárias para alcançar a eficiência e a economia de custos necessárias para atender o crescimento contínuo da demanda por viagens aéreas em todo o mundo”, disse Tom O’Leary, CEO e cofundador da JetZero. “A JetZero está focada em uma tecnologia essencial – a fuselagem – que nos permite superar todas as barreiras ao crescimento. Este programa é o único em desenvolvimento atualmente que promete eficiência e uma experiência superior ao cliente.”

Tanto o formato da aeronave quanto o modo como a JetZero planeja colocá-la em serviço endereçam dores do setor. O design contribui para uma operação mais eficiente devido ao seu formato e à altitude mais elevada em que voará. Por exemplo, um voo de Nova York/Newark para Palma de Maiorca, na Espanha, consumiria até 45% menos combustível em comparação com as aeronaves de corredor duplo que operam essa rota atualmente. Espera-se também que a aeronave se integre facilmente à infraestrutura aeroportuária atual, dispensando novas acomodações para pontes de embarque, pistas de pouso e decolagem ou pistas de táxi.

‌



O design da aeronave também tem o potencial de oferecer melhorias à experiência do passageiro, como opções flexíveis de assentos, assentos maiores em todas as classes e compartimentos para bagageiros superiores exclusivos para cada assento. Além disso, o design simplifica o processo de embarque com uma porta de embarque principal mais larga do que a de uma aeronave de tamanho comparável, resultando em múltiplos corredores e compartimentos na cabine de passageiros para uma distribuição mais eficiente dos viajantes. A acessibilidade pode ser também melhorada com corredores mais largos e banheiros adaptados para deficientes, criando um ambiente de viagem confortável para todos os passageiros e a tripulação.

O acordo da JetZero com a Força Aérea dos EUA concentra-se no avanço da tecnologia e das capacidades da fuselagem, demonstrando seu potencial e proporcionando ao Departamento de Defesa e à aviação comercial mais opções para reduzir o consumo de combustível e as emissões. Diversas configurações de aeronaves militares podem ser fabricadas com este projeto, incluindo variantes de transporte aéreo e reabastecimento, que, juntas, representam, aproximadamente, 60% do consumo anual total de combustível de aviação da Força Aérea dos EUA.

‌



O fundo de capital da United, United Airlines Ventures, permite que a companhia invista em empresas emergentes com potencial para influenciar o futuro das viagens. A UAV investiu em startups que desenvolvem tecnologias inovadoras, com potencial para revolucionar o desenvolvimento aeroespacial, criar valor para os clientes e para as operações da United, além de complementar a meta da United de zerar emissões líquidas até 2050. A UAV realizou diversos investimentos em aeronaves alternativas, incluindo:

Híbrido-elétricas

Movidas a hidrogênio

Táxis aéreos elétricos (eVTOLs)

Sobre a JetZero

A JetZero entregará o primeiro avião comercial do mundo com design de asa integrada. Com consumo de combustível até 50% menor em comparação com os aviões comerciais existentes, o Z4 da JetZero oferece à indústria da aviação um caminho claro para entregar um avião com capacidade para 250 passageiros e alcance de 5.000 milhas náuticas, utilizando motores convencionais e reduzindo sua pegada de carbono. Trabalhando em conjunto com a Força Aérea dos EUA, a NASA e a FAA, e apoiada por décadas de investimento e pesquisa em tecnologia de asas combinadas, a JetZero pretende entrar em serviço comercial em 2030.

Sobre a United Airlines

Na United, Good Leads The Way. Com hubs nos EUA em Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nova York/Newark, São Francisco e Washington, D.C., a United opera a rede de rotas globais mais abrangente entre as empresas aéreas norte-americanas e é agora a maior companhia aérea do mundo, em assentos por milhas oferecidos. A United Airlines Holdings, Inc., empresa controladora da United Airlines, Inc., é negociada na Nasdaq sob o símbolo “UAL”.

