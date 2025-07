Vai viajar? Veja 5 riscos digitais comuns para ficar atento durante as férias de julho Alguns golpes aumentam durante o recesso escolar e podem transformar o período de descanso em dor de cabeça. Entenda os principais riscos e veja como evitá-los Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/07/2025 - 02h05 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba como se proteger dos riscos digitais durante viagens Luiz Fara Monteiro

O mês de julho é sinônimo de descanso, malas prontas e novos destinos para explorar. Mas, para os cibercriminosos, o período também representa uma janela de oportunidades para obter vantagens financeiras. Viajantes mais relaxados e conectados são alvos fáceis para golpes digitais que podem começar já no planejamento da viagem e se estender até o retorno para casa. Confira as dicas da Kaspersky para aproveitar seu descanso com segurança.

O turismo está em alta no Brasil e registrou um crescimento de 5,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Atentos a essa oportunidade, os cibercriminosos se movimentam para aplicarem golpes utilizando viagens como iscas para enganar eventuais vítimas.

Site falsos, roubo de milhas e ofertas que não existem são as principais armadilhas. De acordo com o panorama de ameaças da Kaspersky na América Latina, o Brasil é o pais mais visado tanto em ataques no celular (1,8 milhões de bloqueios em 2024), quanto em malware (1379 tentativas por minuto) e também nos golpes de mensagens falsas (que teve crescimento de 267% no Brasil no ano passado).

Para evitar que o período de férias se transforme em dor de cabeça, é importante conhecer os 5 principais riscos digitais durante viagens e saber como se proteger. Confira abaixo:

‌



1. Sites falsos de passagens e hospedagens

Criminosos criam páginas falsas que imitam sites de companhias aéreas e plataformas de reserva para fazer com que pessoas insiram informações pessoais em sites falsos. Para isso, utilizam promoções irresistíveis como iscas para enganar os turistas. Para evitar cair neste tipo de fraude, fique atento às URLs suspeitas, erros de digitação e ofertas muito abaixo do comum. Além disso, use uma proteção no computador e no celular para te ajudar a bloquear links falsos, como o Kaspersky Premium.

‌



2. Clonagem de páginas benefícios e programas de milhas

A Kaspersky já identificou inúmeras campanhas de golpes com milhas e programas de fidelidade. Em um dos exemplos, a vítima precisa informar seu CPF e senha para acessar o site falso, momento em que as credenciais são roubadas. Após terem acesso à conta, os fraudadores transferem os pontos de benefício/milhagens e fazem a monetização do golpe ao vendê-los.

‌



Caso a vítima não perceba o sequestro da conta e continue transferindo os pontos de benefício para o programa, o fraudador continuará roubando os benefícios por tempo indeterminado. Portanto, é importante sempre conferir se está realmente colocando as informações em um site legítimo e desconfiar de ofertas tentadoras.

3. Wi-Fi público: uma armadilha invisível

Vai tomar aquele cafezinho e pediu o Wi-Fi para acessar as redes sociais? Tome muito cuidado com as redes abertas em aeroportos, hotéis e restaurantes, visto que muitas dessas redes não possuem nenhum tipo de proteção e estão vulneráveis aos cibercriminosos. Informações como senhas, dados bancários e até fotos podem ser interceptadas por terceiros. Ao utilizar internet em locais públicos, a Kaspersky indica a utilização de uma conexão VPN para proteger o tráfego de dados.

4. Ingressos para eventos que não existem

É comum que, durante a viagem, as pessoas queiram comprar ingressos para shows, museus, jogos esportivos e outras atrações locais. Cuidado! Há inúmeras páginas falsas que vendem pretensas entradas para shows, festivais ou atrações turísticas fictícias, mas que possuem objetivo de enganar os desavisados. Sempre verifique se o site é oficial e, se possível, utilize meios de pagamento com proteção contra fraudes.

5. Cobranças adicionais no roaming internacional

Sem um plano de dados adequado, usar a internet móvel fora do país pode resultar em contas inesperadas. Isso leva muitos usuários a recorrer ao Wi-Fi público — o que aumenta os riscos. Uma alternativa mais segura é o uso de eSIMs locais adquiridos de fontes confiáveis.

Como viajar conectado com mais segurança?

“As férias são sinônimo de relaxar e os golpistas se aproveitam exatamente desse momento de descontração para aplicar fraudes digitais, que estão cada vez mais parecidos com os sites e mensagens reais. Por isso, manter práticas básicas de cibersegurança — como usar VPNs em redes públicas, desconfiar de ofertas muito vantajosas e manter os dispositivos atualizados — é tão importante quanto preparar a mala. Sua segurança digital também merece férias tranquilas ", afirma Leonardo Castro, diretor de e-commerce da Kaspersky na América Latina.

Confira abaixo mais dicas da Kaspersky:

Use conexões VPN confiáveis para criptografar seus dados em redes públicas, como a Kaspersky VPN, para ter uma navegação privada, com IP oculto, evitando o vazamento de seus dados pessoais aos criminosos.

Opte por eSIMs ou chips locais adquiridos em plataformas seguras, para evitar o uso de redes abertas e tornar sua viagem mais tranquila. Uma opção é Kaspersky eSIM Store, que oferece diversos planos com acesso instantâneo à Internet no celular em mais de 150 países e regiões em todo o mundo.

Cuidado com as ofertas muito atraentes! Procure cuidadosamente a barra de endereços antes de inserir qualquer informação sensível, como seus dados de login e senha. Se algo estiver errado com a URL (como a grafia incorreta ou o uso de símbolos especiais em vez de letras) não insira dados no site. Em caso de dúvida, verifique o certificado do site clicando no ícone de bloqueio, à esquerda da URL.

Caso você tenha uma conta em sites de viagens provavelmente fará sua reserva por meio desses. De qualquer forma, tenha cuidado para não perder o acesso da sua conta. Utilize uma senha complexa (Kaspersky Password Manager pode ajudá-lo) e habilite a autenticação de dois fatores, se disponível.Apenas agende sua estadia e passagens através de sites com provedores confiáveis. Se necessário, digite o endereço de seu site manualmente na barra de endereços.

Não clique em links que venham de fontes desconhecidas (seja por e-mails, aplicativos de mensagens ou redes sociais).

Use uma boa solução de segurança que pode protegê-lo de e-mails de spam e ataques de phishing, como as soluções da Kaspersky.

Sobre a Kaspersky

A Kaspersky é uma empresa global de cibersegurança e privacidade digital fundada em 1997. Com mais de um bilhão de dispositivos protegidos contra ciberameaças emergentes e ataques direcionados, seu profundo conhecimento do panorama de inteligência de ameaças e a sua experiência em segurança estão constantemente se transformando em soluções e serviços inovadores para proteger empresas, infraestruturas críticas, governos e pessoas em todo o mundo. O portfólio abrangente de segurança da empresa inclui proteção líder para endpoint, produtos e serviços de segurança especializados, bem como soluções de Ciberimunidade para combater ameaças digitais sofisticadas e em evolução. Ajudamos mais de 200.000 clientes corporativos a proteger o que lhes é mais importante.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.