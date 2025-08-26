Veja 10 insights que apontam a IA no centro da transformação das viagens corporativas Revista digital divulgada pela VOLL traz dados e previsões divulgadas durante o Travel Connect, evento com mais de 1000 pessoas e 400 empresas que aconteceu em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 17h42 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h42 ) twitter

Jordana Souza, cofundadora e diretora de novos negócios da VOLL, durante abertura do Travel Connect 2025 Divulgação VOLL

A inteligência artificial se consolidou como protagonista da transformação nas viagens corporativas. Essa foi a principal mensagem do Travel Connect 2025, considerado o maior evento de inovação do setor na América Latina, que reuniu mais de mil gestores e executivos de 400 empresas no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, este mês. Promovido pela VOLL, em parceria com marcas globais como LATAM Airlines, Visa, Booking.com e Hilton, o encontro mostrou como a tecnologia está redesenhando desde a eficiência operacional das companhias aéreas até a experiência completa do viajante corporativo.

Durante o evento, foram apresentados dados e perspectivas que revelam o impacto direto da inteligência artificial na gestão de viagens e despesas. A seguir você encontra 10 insights estratégicos, incluindo a implantação de sistemas inteligentes em frotas aéreas, o lançamento do primeiro marketplace de agentes de IA para o setor, o VOLL Smart Hub, além de novas soluções digitais para otimização de custos e segurança. Mais do que tendências, os dados e cases apresentados indicam que o futuro das viagens corporativas já está em curso, guiado pela tecnologia e pelo engajamento de empresas e viajantes.

1. IA como motor central das viagens corporativas: LATAM Airlines, Booking.com, VOLL, Visa e IGA reforçaram no Travel Connect 2025 que a inteligência artificial não é tendência futura, mas o eixo da transformação atual no setor. Isso porque a IA já se consolidou como alicerce estratégico, uma vez que ela está presente em todas as etapas da jornada corporativa, da eficiência operacional de aeronaves e auditoria de despesas à personalização da experiência do viajante. Ao invés de ser vista como inovação distante, a IA hoje é ferramenta concreta para reduzir custos, aumentar governança e acelerar a transformação digital do setor.

2. O “cérebro artificial” da LATAM: A LATAM Airlines, por exemplo, revelou ter implantado um sistema de IA em 340 aeronaves capaz de otimizar rotas, reduzir consumo de combustível e cortar quase 8 mil toneladas de CO₂ por ano.

‌



3. Primeiro marketplace de agentes de IA: A VOLL lançou oficialmente no evento o primeiro marketplace de agentes de IA voltados à gestão de viagens corporativas, o Smart Hub. Os três primeiros agentes são:

AirSave : substitui tarifas de voos por opções mais baratas em tempo real;

: substitui tarifas de voos por opções mais baratas em tempo real; RatesAudit : assegura tarifas de hospedagem negociadas;

: assegura tarifas de hospedagem negociadas; ExpenseAudit: audita despesas automaticamente.

4. IA para eficiência e redução de custos: Segundo o cofundador e diretor de negócios da VOLL, Luiz Moura, esses agentes de IA oferecem mais autonomia às empresas, resolvem desafios complexos e impactam não apenas custos, mas também culturas e sociedades. “Além da economia direta, essa automação libera gestores para tarefas estratégicas, ajudando a resolver desafios complexos de gestão, como integração de políticas globais de viagem, padronização de processos em diferentes países e conformidade regulatória. Assim, essa gestão se torna mais simples e eficiente, o que contribui para culturas corporativas mais ágeis e transparentes, influenciando a forma como colaboradores vivenciam suas jornadas de trabalho”, afirma Moura que também é conselheiro de turismo da FecomercioSP.

‌



5. IA no comportamento do viajante: Estudo global da Booking.com apresentado durante o evento mostrou que 98% dos latino-americanos se dizem entusiasmados com IA em viagens, liderando o ranking mundial. A Geração Z deve ser a principal usuária de soluções de IA em reservas, recomendações e traduções.

6. IA aplicada a contratos e negociações: O Itaú Gestão de Ativos (IGA) destacou que no universo de compras corporativas, a IA já tem aplicações prioritárias e bem mapeadas. Atualmente as maiores aplicações são em: 1º contratos, 2º negociações, 3º gestão de despesas, 4º operações e 5º estratégia. Foi destacado que esse conhecimento é capaz de evitar soluções superficiais que tratem apenas sintomas e focar em problemas estruturais. Hoje, 80% das dificuldades podem ser resolvidas com organização e clareza de metas tangíveis, sendo a IA um recurso para dar escala e inteligência a esse processo.

‌



7. Cartões virtuais inteligentes: A Visa compartilhou que aposta em cartões virtuais controlados por IA para aumentar segurança, simplificar a gestão de despesas e gerar relatórios em tempo real, reduzindo fraudes e uso indevido de cartões pessoais.

8. IA em toda a jornada da viagem: Da previsão de preços a reservas e análises pós-viagem, a IA já permeia todas as etapas da experiência corporativa. O desafio está na integração de sistemas, segurança e expertise tecnológica, o que já está sendo fortemente estudado pelas empresas participantes.

9. Aprendizado contínuo com IA: Gestoras de empresas como XP, Cogna e McDonald’s destacaram que a IA só traz progresso quando há abertura ao aprendizado contínuo. O medo da tecnologia deve ser superado com prática e compreensão de como ela pode apoiar decisões estratégicas.

10. Eventos imersivos guiados por IA: O próprio Travel Connect 2025 foi todo estruturado por IA, desde ativações interativas até a curadoria de conteúdo, mostrando na prática como a tecnologia pode gerar ganhos de eficiência, governança e inovação no setor.

O conteúdo completo está disponível em uma revista digital que pode ser acessada por meio do link.

