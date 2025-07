Veja as dicas do BH Airport para um embarque tranquilo com crianças durante a alta temporada. Documentação é importante Terminal internacional espera mais de um milhão de passageiros, muitos deles crianças e adolescentes em férias escolares Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h46 ) twitter

Terminal mineiro reforça importância de atenção à documentação necessária para o embarque de crianças e adolescentes Divulgação BH Airport

Com o aumento da movimentação durante o mês de julho, impulsionado pelas férias escolares, o BH Airport reforça a importância de atenção à documentação necessária para o embarque de crianças e adolescentes. A expectativa é que mais de um milhão de pessoas passem pelo terminal neste mês, sendo que muitos deles são famílias que aproveitam o recesso das aulas para passearem com os pequenos. Para viver esse momento tão esperado com tranquilidade é essencial trazer os documentos certos, que podem ser bem diferentes de acordo com o tipo de voo, a idade do passageiro e a companhia dele.

“Julho é um mês marcado por muitos embarques, seja para viagens em família, entre amigos ou coletivas das escolas. Estamos preparados para esse aumento na demanda, com reforço das equipes e estrutura adequada para atender com agilidade e segurança. Mas parte da tranquilidade do embarque depende do próprio passageiro, especialmente no que diz respeito à documentação de crianças e adolescentes. A orientação é se planejar com antecedência para evitar contratempos”, destaca Fabiano Reis, Gestor de Operações, Segurança e Experiência do Passageiro do BH Airport.

Para viagens dentro do Brasil, crianças de até 11 anos e 11 meses acompanhadas dos pais, responsáveis legais, avós ou parentes maiores de 18 anos até terceiro grau (como irmãos ou tios), podem embarcar com certidão de nascimento ou documento oficial com foto (RG ou passaporte), além de um documento que comprove o grau de parentesco com o acompanhante.

‌



A partir dos 12 anos, só são aceitos documentos oficiais de identificação com foto, como RG ou passaporte. A certidão de nascimento não é mais válida para embarques nacionais nessa idade. Se a criança ou adolescente viaja desacompanhado ou com terceiros autorizados pelos responsáveis, é necessária uma autorização de viagem com firma reconhecida em cartório ou por meio da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV).

Nas viagens internacionais, os responsáveis devem apresentar o passaporte válido do menor. Caso apenas um dos pais acompanhe, é necessário levar também a autorização do outro genitor com firma reconhecida. Para viagens com terceiros, é obrigatória a autorização de ambos os responsáveis legais.

‌



Os modelos de autorização estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no portal da Polícia Federal. Em caso de dúvidas, o passageiro pode buscar orientações no Juizado da Infância e da Juventude, localizado no primeiro pavimento do BH Airport.

Enquanto espera o voo

‌



O BH Airport também oferece espaços pensados para o bem-estar de quem viaja com crianças. O terminal oferece áreas kids com brinquedos temáticos no saguão e na sala de embarque, além de um terraço panorâmico com vista para a pista, que encanta passageiros de todas as idades e traz um verdadeiro espetáculo de pousos e decolagens.

