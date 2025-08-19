Veja o que o brasileiro deseja ao buscar hospedagens Buscador de viagens KAYAK revela destinos mais procurados e categorias, além de classificar os 15 destinos nacionais mais populares para hospedagem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2025 - 02h05 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h05 ) twitter

KAYAK: destinos nacionais mais populares para hospedagem Agência Angra dos Reis Turismo

Mais do que um lugar para passar a noite, a hospedagem tem papel fundamental na experiência de viagem. Seja pela localização estratégica, comodidades oferecidas ou pelo tipo de acomodação escolhido, a estadia pode influenciar o conforto, a praticidade e até o aproveitamento do destino. Mas o que será que os brasileiros estão priorizando nas suas acomodações este ano?

Com base nas buscas por hospedagem realizadas na plataforma de janeiro a julho de 2025, o KAYAK, principal buscador de viagens do mundo com mais de 10 anos de presença no Brasil, identificou as principais tendências para o ano inteiro. O levantamento aponta desde as categorias de estadia mais procuradas, que vão de 2 a 5 estrelas, até os 15 destinos nacionais com maior crescimento em volume de buscas comparado a 2024. O estudo também revela os tipos de acomodação preferidos pelos viajantes e os filtros mais usados na hora de refinar a escolha, como café da manhã e estacionamento gratuitos.

Do meio termo ao luxuoso: 3 estrelas é a categoria favorita dos brasileiros, mas 4 e 5 estrelas também estão no radar

‌



Hotéis 3 estrelas estão no topo quando se trata de buscas para estadia em viagens domésticas. Eles têm o maior volume de buscas em 2025 na plataforma do KAYAK comparado com o ano passado. Mas quem apresentou aumento nas buscas comparado a 2024 foram as categorias de 4 e 5 estrelas, mostrando que embora hotéis 3 estrelas continuem sendo mais populares por oferecerem um bom equilíbrio entre preço e conforto, há um movimento de brasileiros dispostos a investir em experiências de hospedagem mais sofisticadas.

Confira as buscas por cada categoria vs 2024 no KAYAK, e os preços médios das diárias que os viajantes encontram este ano.

‌



Categoria vs 2024 e preços médios das diárias que os viajantes encontram em 2025 Kayak

“Embora a busca predominante dos brasileiros por hotéis 3 estrelas no KAYAK, para viagens domésticas, indique uma preferência por acomodação equilibrada entre qualidade e preço, não podemos deixar de destacar o aumento de 9% nas buscas pelas estadias 5 estrelas. Elas oferecem ao hóspede uma experiência de alto padrão, unindo luxo, conforto e serviço diferenciado. No Brasil, estão distribuídas por diversas regiões, com maior concentração em destinos turísticos populares e capitais”, analisa Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Onde os brasileiros desejam se hospedar?

‌



Ranking destaca cidades grandes nas buscas por acomodação Divulgação KAYAK

O ranking do KAYAK destaca cidades grandes nas buscas por acomodação, como Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Vitória (Espírito Santo) e Aracajú (Sergipe), mas também alguns destinos mais reservados geralmente buscados para descanso e passeios tranquilos, como Gramado, no Rio Grande do Sul, Paraty, no Rio de Janeiro, e Bertioga, no litoral de São Paulo.

Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Vitória (Espírito Santo), Campinas (São Paulo), Guarapari (Espírito Santo) e Penha (Santa Catarina) se destacam com as diárias mais econômicas do ranking, com os preços médios abaixo de R$300. Já Monte Verde, cidade turística de Minas Gerais e popular entre os casais pelo clima ameno e paisagens montanhosas, tem a diária com o valor mais elevado, custando em média R$553.

De Hotéis a Hostels, o KAYAK revela o top 5 tipos de acomodações onde os brasileiros desejam fazer check-in.

Hospedagens mais procuradas por turistas brasileiros Divulgação KAYAK

A categoria hotel aparece em primeiro lugar como preferência dos brasileiros por categoria de acomodação em 2025. Apartamento, resort, Inn e hostel vem na sequência como classificações de maior interesse.

Para os viajantes brasileiros, os resorts continuam sendo os preferidos por aqueles que priorizam conforto e comodidades no local. Esse tipo de acomodação ocupa o 3º lugar no estudo de 2025 do KAYAK, com um aumento de 21% nas buscas em relação a 2024.

Estadias no estilo apartamento também se destacaram, ocupando o 2º lugar entre as opções mais pesquisadas. Com um aumento de 46% nas buscas em relação a 2024, essa tendência sugere uma preferência crescente entre famílias e grupos de amigos por estadias que ofereçam mais espaço, privacidade e custo-benefício, sem comprometer o conforto.

O brasileiro parece ser um grande fã do café da manhã gratuito

O café da manhã gratuito lidera as prioridades e ocupa a primeira posição como filtro mais aplicado na busca por estadias esse ano. “A preferência pelo café da manhã incluso na diária pode estar relacionada com a combinação de praticidade, economia e costume cultural. O café da manhã é uma refeição muito valorizada pelos brasileiros e começar o dia sem precisar sair em busca de um local para comer é visto como uma vantagem. Além disso, é uma forma de economizar no orçamento da viagem, já que muitos hotéis oferecem refeições fartas e variadas, que sustentam até a hora da próxima refeição”, analisa Gustavo.

Estacionamento gratuito, que pode indicar uma preocupação com a logística da viagem para aqueles que preferem usar um carro particular, e all inclusive, para aqueles que buscam por experiências completas em apenas um lugar, ocupam o 2º e 3º lugar. Dois filtros ligados ao conforto e estrutura do local ocupam a 4ª e a 5ª posição: Ar-condicionado e piscina.

Um filtro de busca aqui, outro filtro de busca lá, e o viajante chega na sua estadia ideal

O KAYAK oferece uma série de filtros para hospedagem que podem ajudar o viajante a chegar nas opções que mais atendam às suas necessidades e desejos de forma rápida e simplificada. Média de preço, serviços inclusos, comodidades, categoria do hotel, tipo de hospedagem e até mesmo estilo da viagem – como de luxo ou romântica – são algumas das opções que o viajante pode explorar.

Metodologia

O levantamento foi realizado com base em buscas por hospedagens realizadas no KAYAK.com.br e seus sites associados no período de 01/01/2025 a 07/07/2025, para viagens entre 01/01/2025 e 31/12/2025. Buscas de 01/01/2024 a 07/07/2024, para viagens entre 01/01/2024 e 31/12/2024 foram usadas para comparação ano a ano. Os preços médios são para uma diária em quarto duplo, para todas as classificações de estrela combinadas (de 2 a 5), e podem variar com o tempo. A economia não é garantida.

*As classificações de estrelas são fornecidas pela propriedade ao KAYAK e normalmente são determinadas por uma organização oficial de classificação de hotéis ou por terceiros. Hotéis de 2 a 5 estrelas foram incluídos na análise dos dados.

SOBRE O KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é o principal metabuscador de viagens do mundo. Com bilhões de buscas em nossas plataformas, ajudamos as pessoas a encontrarem seus voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias perfeitos.

